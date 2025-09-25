राजस्थान में मिले घायल युवक ने कहा- ‘मैं पाकिस्तानी’, पास से मिली विदेशी मुद्रा…जांच में जुटी खुफिया एजेंसियां

खुद को पाकिस्तानी बताने के बाद स्थानीय पुलिस ने केन्द्रीय और राज्य की खुफिया एजेंसियों को सूचना दे दी है। बूंदी से इंटेलीजेंस ब्यूरो की टीम ने केशवरायपाटन पहुंच कर पूछताछ शुरू कर दी है। वह पाकिस्तानी है तो बिना वीजा और पासपोर्ट के वह भारत कैसे आ गया। घुसपैठियां है तो उसने किस जगह से सीमापार की। इसके पास इतनी विदेशी मुद्रा कहां से आई। इन सबकी तहकीकात खुफिया अधिकारी करेंगे।