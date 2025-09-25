राजस्थान में मिले घायल युवक ने कहा- ‘मैं पाकिस्तानी’, पास से मिली विदेशी मुद्रा…जांच में जुटी खुफिया एजेंसियां

बूंदी। नई दिल्ली-मुम्बई रेल लाइन पर केशवरायपाटन के पास गुरुवार दोपहर एक युवक ट्रेन से गिरकर घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस उसे केशवरायपाटन अस्पताल लेकर आई। यहां पूछताछ में उसने खुद को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला बताया।
हालांकि, उसके पास पाकिस्तानी होने के किसी तरह के दस्तावेज नहीं मिले। युवक के बारे में स्थानीय पुलिस ने केन्द्रीय और राज्य की खुफिया एजेंसियों को सूचना दे दी है। युवक को पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया है।
थानाधिकारी हंसराज मीणा ने बताया कि घायल युवक अपना नाम इरफान (35) पुत्र आल्ला और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का रहने वाला बता रहा है। उसके पास सवाई माधोपुर से मुम्बई का टिकट मिला। उसके पास 1920 यूरो मुद्रा और 46 हजार 500 रुपए मिले हैं। उसके पास किसी तरह का पहचान का और पाकिस्तान से आने का कोई दस्तावेज नहीं मिला। उसकी बातें संदिग्ध लग रही हैं।
खुद को पाकिस्तानी बताने के बाद स्थानीय पुलिस ने केन्द्रीय और राज्य की खुफिया एजेंसियों को सूचना दे दी है। बूंदी से इंटेलीजेंस ब्यूरो की टीम ने केशवरायपाटन पहुंच कर पूछताछ शुरू कर दी है। वह पाकिस्तानी है तो बिना वीजा और पासपोर्ट के वह भारत कैसे आ गया। घुसपैठियां है तो उसने किस जगह से सीमापार की। इसके पास इतनी विदेशी मुद्रा कहां से आई। इन सबकी तहकीकात खुफिया अधिकारी करेंगे।