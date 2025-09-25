कांस्टेबल भर्ती में पटवारी परीक्षा का फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा, बारां पुलिस ने जोधपुर भेजी बिना नंबर की FIR

वह सेंटर पहुंचा तो बायोमेट्रिक मशीन से जांच की गई। जिसमें वह संदिग्ध पाया गया। प्रवेश पत्र व अभ्यर्थी के आधार कार्ड पर लगी फोटो का मिलान हो गया। 10वीं व 12वीं की मार्कशीट पर लगी फोटो से भी अभ्यर्थी का मिलान सही पाया गया। अभ्यर्थी से गत 17 अगस्त को आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में पूछताछ की गई। तब उससे सामने आया कि उसने 17 अगस्त को जोधपुर के चौहाबो सेक्टर 20 में निजी विद्यालय में आए परीक्षा केन्द्र में भींयासर निवासी जितेन्द्र की जगह अभ्यर्थी के तौर पर परीक्षा दी थी।