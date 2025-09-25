Patrika LogoSwitch to English

कांस्टेबल भर्ती में पटवारी परीक्षा का फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा, बारां पुलिस ने जोधपुर भेजी बिना नंबर की FIR

आरोपी ने बताया कि उसने 17 अगस्त को जोधपुर के चौहाबो सेक्टर 20 में निजी विद्यालय में आए परीक्षा केन्द्र में भींयासर निवासी जितेन्द्र की जगह अभ्यर्थी के तौर पर परीक्षा दी थी।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 25, 2025

Fake candidate of Patwari exam
पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। बारां जिले के एक परीक्षा केन्द्र पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने आए फलोदी जिले के भींयासर का एक युवक बायोमेट्रिक जांच में फंस गया। उसने पिछले महीने जोधपुर के एक परीक्षा केन्द्र पर पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी रूप में परीक्षा दी थी। बारां पुलिस ने जांच व कानूनी कार्रवाई के लिए चौहाबो थाना पुलिस को बिना नम्बर की एफआइआर भेजी है।

पुलिस के अनुसार फलोदी जिले में भींयासर गांव में गांधी सागर के पास सुभाष नगर निवासी अनिल पुत्र नैनाराम बिश्नोई और भींयासर निवासी जितेन्द्र सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी व राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की गई है। आरोप है कि अनिल बिश्नोई गत 14 सितम्बर को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने के लिए बारां गया था, जहां राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीराम स्टेडियम में परीक्षा सेंटर आया था।

जांच में संदिग्ध पाया गया

वह सेंटर पहुंचा तो बायोमेट्रिक मशीन से जांच की गई। जिसमें वह संदिग्ध पाया गया। प्रवेश पत्र व अभ्यर्थी के आधार कार्ड पर लगी फोटो का मिलान हो गया। 10वीं व 12वीं की मार्कशीट पर लगी फोटो से भी अभ्यर्थी का मिलान सही पाया गया। अभ्यर्थी से गत 17 अगस्त को आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में पूछताछ की गई। तब उससे सामने आया कि उसने 17 अगस्त को जोधपुर के चौहाबो सेक्टर 20 में निजी विद्यालय में आए परीक्षा केन्द्र में भींयासर निवासी जितेन्द्र की जगह अभ्यर्थी के तौर पर परीक्षा दी थी।

बिना नम्बर की एफआइआर दर्ज

आरोपी ने बताया कि एक ही गांव का होने से उसका परिचित था। इस पर बारां के कोतवाली थाने में दोनों के खिलाफ बिना नम्बर की एफआइआर दर्ज की गई। फिर अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस उपायुक्त पश्चिम कार्यालय भेजी गई, जहां से चौहाबो थाने भेजकर एफआइआर दर्ज कराई गई।

