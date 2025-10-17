मोदी सरकार की इस योजना में एमपी के बुरहानपुर ने किया कमाल, मिली राष्ट्रीय पहचान

PATRIKA NEWS
Burhanpur news. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले ने देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह योजना आदिवासी समुदायों के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रो में सामाजिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाना है।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और बुनियादी ढांचें इत्यादि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभियान का नाम भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया है। बुरहानपुर जिले को आदि कर्मयोगी अभियान राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरीमामय उपस्थिति में अभियान का प्रजेन्टेशन जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने प्रस्तुत किया।
कलेक्टर हर्ष सिंह ने बताया कि इस अभियान में जिले के 116 गांव शामिल है। ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्हें सुविधाएं एवं योजनाओं से लाभांवित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए। जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में विभागीय योजनाओं का शत-प्रतिशत सैचुरेशन किया। जिला देश में श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल कर पाया है।
ट्राइबल विभाग प्रभारी एवं डिप्टी कलेक्टर पल्लवी पुराणिक, सहायक आयुक्त भरत जाचपुरे ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 18 मेगा शिविर आयोजित किए गए। शिविरों के माध्यम से जनजातीय वर्ग के हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। जनजातीय वर्ग के हितग्राहियों के 41,617 आधार कार्ड, 32,632 आयुष्मान कार्ड, 41,459 समग्र आईडी, 11,837 जाति प्रमाण पत्र बनाए गए। 42,248 जनधन खाते, 3,382 एमपीटास प्रोफाईल पंजीयन, 881 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 536 किसान क्रेडिट कार्ड, 30,343 पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, 492 पीएम किसान सम्मान निधी, 374 पीएम मातृवंदना योजना, 673 पीएम विश्वकर्मा योजना, 597 राशन कार्ड, 4,466 सिकल सेल एनिमिया जांच, 38 सुकन्या समृद्धि योजना, 1,991 निवासी प्रमाण पत्र, 730 मनरेगा, 54 पीएम सुरक्षा बीमा योजना, 44 पीएम उज्जवला योजना इत्यादि सुविधाएं प्रदान की गई है।
