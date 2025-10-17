Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुरहानपुर

मोदी सरकार की इस योजना में एमपी के बुरहानपुर ने किया कमाल, मिली राष्ट्रीय पहचान

Modi government plan

2 min read

बुरहानपुर

image

Amir Uddin

Oct 17, 2025

DM BURHANPUR

PATRIKA NEWS

देश में किया श्रेष्ठ प्रदर्शन

Burhanpur news. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले ने देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह योजना आदिवासी समुदायों के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रो में सामाजिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाना है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और बुनियादी ढांचें इत्यादि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभियान का नाम भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया है। बुरहानपुर जिले को आदि कर्मयोगी अभियान राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरीमामय उपस्थिति में अभियान का प्रजेन्टेशन जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने प्रस्तुत किया।

जिले के 116 गांव शामिल

कलेक्टर हर्ष सिंह ने बताया कि इस अभियान में जिले के 116 गांव शामिल है। ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्हें सुविधाएं एवं योजनाओं से लाभांवित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए। जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में विभागीय योजनाओं का शत-प्रतिशत सैचुरेशन किया। जिला देश में श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल कर पाया है।

18 गांव में लगे मेगा शिविर

ट्राइबल विभाग प्रभारी एवं डिप्टी कलेक्टर पल्लवी पुराणिक, सहायक आयुक्त भरत जाचपुरे ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 18 मेगा शिविर आयोजित किए गए। शिविरों के माध्यम से जनजातीय वर्ग के हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। जनजातीय वर्ग के हितग्राहियों के 41,617 आधार कार्ड, 32,632 आयुष्मान कार्ड, 41,459 समग्र आईडी, 11,837 जाति प्रमाण पत्र बनाए गए। 42,248 जनधन खाते, 3,382 एमपीटास प्रोफाईल पंजीयन, 881 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 536 किसान क्रेडिट कार्ड, 30,343 पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, 492 पीएम किसान सम्मान निधी, 374 पीएम मातृवंदना योजना, 673 पीएम विश्वकर्मा योजना, 597 राशन कार्ड, 4,466 सिकल सेल एनिमिया जांच, 38 सुकन्या समृद्धि योजना, 1,991 निवासी प्रमाण पत्र, 730 मनरेगा, 54 पीएम सुरक्षा बीमा योजना, 44 पीएम उज्जवला योजना इत्यादि सुविधाएं प्रदान की गई है।

ये भी पढ़ें

दरिंदगी! पोस्टमार्टम के लिए रखे महिला के शव से छेड़छाड़, CCTV वीडियो से सामने आया मामला
बुरहानपुर
man molests woman dead body Khaknar Community Health Center mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 09:51 pm

Published on:

17 Oct 2025 09:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / मोदी सरकार की इस योजना में एमपी के बुरहानपुर ने किया कमाल, मिली राष्ट्रीय पहचान

बड़ी खबरें

View All

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के इस शहर में बढ़ रहे मानसिक रोगी

world mental health day
बुरहानपुर

10 साल से शहर की अंदरुनी सडक़ों का निर्माण नहीं, खस्ताहाल सडक़ों पर चलना मुश्किल

potholes on the road
बुरहानपुर

दरिंदगी! पोस्टमार्टम के लिए रखे महिला के शव से छेड़छाड़, CCTV वीडियो से सामने आया मामला

man molests woman dead body Khaknar Community Health Center mp news
बुरहानपुर

CM योगी की फोटो से छेड़छाड़, MP में युवक गिरफ्तार, हिंदू संगठनों का हंगामा

cm yogi adityanath photo tampering burhanpur youth arrested mp news
बुरहानपुर

पत्नी ने नहीं दिया खाना, पति हुआ आगबबूला, उठाया खौफनाक कदम….

burhanpur husband kills wife food dispute mp news
बुरहानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.