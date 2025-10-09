दरिंदगी! पोस्टमार्टम के लिए रखे महिला के शव से छेड़छाड़, CCTV वीडियो से सामने आया मामला

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतरसिंह कनेश ने कहा कि घटना 18 अप्रैल 2024 की है। वायरल वीडियो में एक युवक खकनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए रखे महिला के शव के साथ छेड़खानी करता नजर आया। स्ट्रेचर से शव को उठाकर घसीटते हुए ले गया फिर उसी समय वापस लाते दिखाई दे रहा है। जिससे प्रतीत होता है कि शव का अपमान करने के साथ छेड़‌छाड़ की गई। वीडियो की पुष्टि होने के बाद खकनार पुलिस ने बीएमओ डॉ. आ‌द्या डावर की शिकायत पर धारा 297 भादवि के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान नीलेश पिता अब्बर (25) निवासी तंगियापाट भौराघाट के रूप में हुई। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया। (MP News)