Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुरहानपुर

दरिंदगी! पोस्टमार्टम के लिए रखे महिला के शव से छेड़छाड़, CCTV वीडियो से सामने आया मामला

MP News: बुरहानपुर के सरकारी अस्पताल में युवक ने पोस्टमार्टम के लिए रखे महिला शव के साथ छेड़छाड़ की। इस घिनौनी हरकत का वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे है।

2 min read

बुरहानपुर

image

Akash Dewani

Oct 09, 2025

man molests woman dead body Khaknar Community Health Center mp news

man molests woman dead body Khaknar Community Health Center (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News: बुरहानपुर के खकनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Khaknar Community Health Center) में अमानवीय वारदात हुई है। स्ट्रेचर पर पड़े महिला शव के साथ युवक ने छेड़खानी करने का वीडियो वायरल हुआ। जांच में पता चला की युवक अस्पताल में भर्ती मरीज को सुबह 7 बजे के करीब चाय-नाश्ते का टिफिन देने आया था, शव के आसपास कोई न होने पर उसे उठाकर ले गया और बाद में वापस स्ट्रेचर पर ले आया। आशंका है कि उसने गलती इरादे से हरकत की। वायरल वीडियो डेढ़ साल पुराना है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को अस्पताल की सुरक्षा की बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है।

डेढ़ साल पुराना है वायरल वीडियो

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतरसिंह कनेश ने कहा कि घटना 18 अप्रैल 2024 की है। वायरल वीडियो में एक युवक खकनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए रखे महिला के शव के साथ छेड़खानी करता नजर आया। स्ट्रेचर से शव को उठाकर घसीटते हुए ले गया फिर उसी समय वापस लाते दिखाई दे रहा है। जिससे प्रतीत होता है कि शव का अपमान करने के साथ छेड़‌छाड़ की गई। वीडियो की पुष्टि होने के बाद खकनार पुलिस ने बीएमओ डॉ. आ‌द्या डावर की शिकायत पर धारा 297 भादवि के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान नीलेश पिता अब्बर (25) निवासी तंगियापाट भौराघाट के रूप में हुई। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया। (MP News)

अस्पताल में सुबह 7 बजे की वारदात

खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने बताया कि आरोपी नीलेश अपने रिश्तेदार के लिए टिफिन लेकर अस्पताल आया था। पुलिस ने उस दिन का रिकॉर्ड खंगाला तो 5 मरीज भर्ती मिले। उस आधार पर जांच की गई तो युवक की पहचान हुई। पूछताछ में उसने बताया कि फोन पर बातचीत करते हुए पीएम कक्ष की तरफ गया, उस समय महिला का शव देखकर नीयत बदल गई। शव उठाकर ले जाने के बाद ऐसा लगा कि कोई आ रहा है इसलिए कुछ समय बाद ही शव को वापस रखकर भाग निकला।

वीडियो की होगी फॉरेंसिक जांच

वायरल वीडियो की जांच के लिए कलेक्टर हर्ष सिंह ने एडीएम वीरसिंह चौहान, एएसपी अंतरसिंह कनेश, एसटीएम भागीरथ वाखला, एसडीओपी निर्भय सिंह अलावा के साथ सीएमएचओ राजेंद्र वर्मा की टीम बनाई। प्राथमिक स्तर पर वीडियो की पुष्टि होने के बाद केस दर्ज हुआ। पुलिस अब इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच करा रही है, जिसमें अगर यह वीडियो उस समय रिकॉर्ड हुआ पाया जाएगा तो घटना को छुपाने वाले तत्कालीन स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर भी कार्रवाई होगी।

सुरक्षा पर सवाल, शव रखने की जगह नहीं

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाएं भी चरम पर है। यहां रात में किसी की मौत हो जाए तो सुबह पीएम के इंतजार में शव अस्पताल परिसर में ही स्ट्रेचर पर पड़ा रहता है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तय नहीं की जाती। इसी के चलते शव के साथ छेड़खानी की घटना हो गई। शव का पीएम सामुदायिक केंद्र में नहीं होता। इसके लिए दूर निमंदड़ के पास स्थान बना हुआ है। (MP News)

ये भी पढ़ें

सब्जी बनाने को लेकर गुस्साया पति, पत्नी को मार दिया तीर….
देवास
husband killed wife with arrow over vegetable dispute mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2025 02:33 pm

Published on:

09 Oct 2025 01:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / दरिंदगी! पोस्टमार्टम के लिए रखे महिला के शव से छेड़छाड़, CCTV वीडियो से सामने आया मामला

बड़ी खबरें

View All

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

CM योगी की फोटो से छेड़छाड़, MP में युवक गिरफ्तार, हिंदू संगठनों का हंगामा

cm yogi adityanath photo tampering burhanpur youth arrested mp news
बुरहानपुर

पत्नी ने नहीं दिया खाना, पति हुआ आगबबूला, उठाया खौफनाक कदम….

burhanpur husband kills wife food dispute mp news
बुरहानपुर

एमपी में 3 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराए पटवारी और युवक, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

बुरहानपुर

वनपाल ने खुद को मारी गोली, लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा था

Forest Officer Shoot
बुरहानपुर

एमपी में तबाह हुई केले की फसल, खेतों में तैयार पेड़ उखड़े, किसानों को करोड़ों का नुकसान

Farmers in Burhanpur suffer losses worth crores due to destruction of banana crop
बुरहानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.