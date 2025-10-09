दरिंदगी! पोस्टमार्टम के लिए रखे महिला के शव से छेड़छाड़, CCTV वीडियो से सामने आया मामला

man molests woman dead body Khaknar Community Health Center (फोटो- सोशल मीडिया)
MP News: बुरहानपुर के खकनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Khaknar Community Health Center) में अमानवीय वारदात हुई है। स्ट्रेचर पर पड़े महिला शव के साथ युवक ने छेड़खानी करने का वीडियो वायरल हुआ। जांच में पता चला की युवक अस्पताल में भर्ती मरीज को सुबह 7 बजे के करीब चाय-नाश्ते का टिफिन देने आया था, शव के आसपास कोई न होने पर उसे उठाकर ले गया और बाद में वापस स्ट्रेचर पर ले आया। आशंका है कि उसने गलती इरादे से हरकत की। वायरल वीडियो डेढ़ साल पुराना है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को अस्पताल की सुरक्षा की बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतरसिंह कनेश ने कहा कि घटना 18 अप्रैल 2024 की है। वायरल वीडियो में एक युवक खकनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए रखे महिला के शव के साथ छेड़खानी करता नजर आया। स्ट्रेचर से शव को उठाकर घसीटते हुए ले गया फिर उसी समय वापस लाते दिखाई दे रहा है। जिससे प्रतीत होता है कि शव का अपमान करने के साथ छेड़छाड़ की गई। वीडियो की पुष्टि होने के बाद खकनार पुलिस ने बीएमओ डॉ. आद्या डावर की शिकायत पर धारा 297 भादवि के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान नीलेश पिता अब्बर (25) निवासी तंगियापाट भौराघाट के रूप में हुई। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया। (MP News)
खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने बताया कि आरोपी नीलेश अपने रिश्तेदार के लिए टिफिन लेकर अस्पताल आया था। पुलिस ने उस दिन का रिकॉर्ड खंगाला तो 5 मरीज भर्ती मिले। उस आधार पर जांच की गई तो युवक की पहचान हुई। पूछताछ में उसने बताया कि फोन पर बातचीत करते हुए पीएम कक्ष की तरफ गया, उस समय महिला का शव देखकर नीयत बदल गई। शव उठाकर ले जाने के बाद ऐसा लगा कि कोई आ रहा है इसलिए कुछ समय बाद ही शव को वापस रखकर भाग निकला।
वायरल वीडियो की जांच के लिए कलेक्टर हर्ष सिंह ने एडीएम वीरसिंह चौहान, एएसपी अंतरसिंह कनेश, एसटीएम भागीरथ वाखला, एसडीओपी निर्भय सिंह अलावा के साथ सीएमएचओ राजेंद्र वर्मा की टीम बनाई। प्राथमिक स्तर पर वीडियो की पुष्टि होने के बाद केस दर्ज हुआ। पुलिस अब इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच करा रही है, जिसमें अगर यह वीडियो उस समय रिकॉर्ड हुआ पाया जाएगा तो घटना को छुपाने वाले तत्कालीन स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर भी कार्रवाई होगी।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाएं भी चरम पर है। यहां रात में किसी की मौत हो जाए तो सुबह पीएम के इंतजार में शव अस्पताल परिसर में ही स्ट्रेचर पर पड़ा रहता है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तय नहीं की जाती। इसी के चलते शव के साथ छेड़खानी की घटना हो गई। शव का पीएम सामुदायिक केंद्र में नहीं होता। इसके लिए दूर निमंदड़ के पास स्थान बना हुआ है। (MP News)
