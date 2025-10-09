Patrika LogoSwitch to English

देवास

सब्जी बनाने को लेकर गुस्साया पति, पत्नी को मार दिया तीर….

MP News: मध्य प्रदेश के देवास जिले में मामूली सब्जी बनाने के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। गुस्से में आए पति ने पत्नी को तीर मार दिया।

less than 1 minute read

देवास

image

Akash Dewani

Oct 09, 2025

husband killed wife with arrow over vegetable dispute mp news

husband killed wife with arrow over vegetable dispute (फोटो- Patrika.com)

Vegetable Dispute: मध्य प्रदेश के देवास के थाना हाटपीपल्या के ग्राम नानूखेड़ा में बुधवार दोपहर एक पति ने पत्नी की तीर मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान 40 वर्षीय मानू बाई के रूप में हुई है। राजेश पिता मेहरबान निवासी ग्राम डेहरिया साहू ने हाटपीपल्या थाने पहुंचकर सूचना दी कि बुधवार दोपहर करीब 2.30 बजे उसे खबर मिली कि उसकी बहन मानूबाई की हत्या उसके पति राजेंद्र पिता किशन नाल ने कर दी है। (MP News)

पत्नी के पेट में घुसा दिया तीर

सूचना मिलते ही वह अपने भाई कमल और मुकेश के साथ नानूखेड़ा पहुंचा। वहां जाकर देखा तो उसकी बहन घर की दूसरी मंजिल के कमरे में मृत अवस्था में पड़ी थी। शव के पास खून फैला हुआ था और पेट में लोहे का भाल (तीर) घुसा हुआ था। उसे मृतका के बेटे सुरेंद्र और पड़ोसी सुमेर पिता तेजा ने बताया कि मानूबाई की हत्या उसके पति राजेंद्र ने की है। (MP News)

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

उधर सूचना पर हाटपीपल्या पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। इसके बाद शव को पीएम के लिए शासकीय अस्पताल हाटपीपल्या पहुंचाया गया। पुलिस ने आरोपी राजेंद्र को हिरासत में लिया है। उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। उधर बताया जा रहा है कि सब्जी बनाने की बात को लेकर आरोपी ने तीर मारकर हत्या की है। (MP News)

Published on:

09 Oct 2025 12:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / सब्जी बनाने को लेकर गुस्साया पति, पत्नी को मार दिया तीर….

