सब्जी बनाने को लेकर गुस्साया पति, पत्नी को मार दिया तीर….

husband killed wife with arrow over vegetable dispute (फोटो- Patrika.com)
Vegetable Dispute: मध्य प्रदेश के देवास के थाना हाटपीपल्या के ग्राम नानूखेड़ा में बुधवार दोपहर एक पति ने पत्नी की तीर मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान 40 वर्षीय मानू बाई के रूप में हुई है। राजेश पिता मेहरबान निवासी ग्राम डेहरिया साहू ने हाटपीपल्या थाने पहुंचकर सूचना दी कि बुधवार दोपहर करीब 2.30 बजे उसे खबर मिली कि उसकी बहन मानूबाई की हत्या उसके पति राजेंद्र पिता किशन नाल ने कर दी है। (MP News)
सूचना मिलते ही वह अपने भाई कमल और मुकेश के साथ नानूखेड़ा पहुंचा। वहां जाकर देखा तो उसकी बहन घर की दूसरी मंजिल के कमरे में मृत अवस्था में पड़ी थी। शव के पास खून फैला हुआ था और पेट में लोहे का भाल (तीर) घुसा हुआ था। उसे मृतका के बेटे सुरेंद्र और पड़ोसी सुमेर पिता तेजा ने बताया कि मानूबाई की हत्या उसके पति राजेंद्र ने की है। (MP News)
उधर सूचना पर हाटपीपल्या पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। इसके बाद शव को पीएम के लिए शासकीय अस्पताल हाटपीपल्या पहुंचाया गया। पुलिस ने आरोपी राजेंद्र को हिरासत में लिया है। उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। उधर बताया जा रहा है कि सब्जी बनाने की बात को लेकर आरोपी ने तीर मारकर हत्या की है। (MP News)
