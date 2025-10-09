सब्जी बनाने को लेकर गुस्साया पति, पत्नी को मार दिया तीर….

Vegetable Dispute: मध्य प्रदेश के देवास के थाना हाटपीपल्या के ग्राम नानूखेड़ा में बुधवार दोपहर एक पति ने पत्नी की तीर मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान 40 वर्षीय मानू बाई के रूप में हुई है। राजेश पिता मेहरबान निवासी ग्राम डेहरिया साहू ने हाटपीपल्या थाने पहुंचकर सूचना दी कि बुधवार दोपहर करीब 2.30 बजे उसे खबर मिली कि उसकी बहन मानूबाई की हत्या उसके पति राजेंद्र पिता किशन नाल ने कर दी है। (MP News)