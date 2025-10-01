CM योगी की फोटो से छेड़छाड़, MP में युवक गिरफ्तार, हिंदू संगठनों का हंगामा

टीआइ कमल सिंह पवार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आरोपी फरहान पिता इस्माइल शाह निवासी जैनाबाद ने मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ छेडछाड़ कर चेहरे, कान पर आपत्तिजनक स्टिकर लगाए। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। फरियादी नीलेश कुश्वाह की शिकायत पर धारा 223 के तहत केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल साइड पर डाली गई पोस्ट के संबंध में जानकारी लेकर पूछताछ की जा रही है। (MP News)