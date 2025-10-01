CM योगी की फोटो से छेड़छाड़, MP में युवक गिरफ्तार, हिंदू संगठनों का हंगामा

cm yogi adityanath photo tampering burhanpur youth arrested (Patrika.com)
CM Yogi Adityanath Photo Tampering: एमपी के बुरहानपुर में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पोस्ट वायरल होने के बाद सोमवार को हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने शिकारपुरा थाने पहुंचकर आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। (MP News)
टीआइ कमल सिंह पवार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आरोपी फरहान पिता इस्माइल शाह निवासी जैनाबाद ने मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ छेडछाड़ कर चेहरे, कान पर आपत्तिजनक स्टिकर लगाए। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। फरियादी नीलेश कुश्वाह की शिकायत पर धारा 223 के तहत केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल साइड पर डाली गई पोस्ट के संबंध में जानकारी लेकर पूछताछ की जा रही है। (MP News)
सीएम की आपत्तिजनक फोटो देखकर हिंदू जागरण मंच, हिंदू महासभा सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने शिकारपुरा थाने पर विरोध दर्ज कराया। ओम आजाद ने कहा कि जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने एवं टिप्पणी पर प्रतिबंध होने के बाद भी इस तरह की पोस्ट की गई है, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह की पोस्ट से धार्मिक भावनाएं आहत भी आहत हुई है। (MP News)
