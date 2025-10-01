नाम बदलने वाली राजनीति पर बवाल, CM की घोषणा के बाद आमने-सामने दो समाज

दरअसल 25 सितंबर को मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, जिस पर स्वीकृति मिलने पर शासन के रेकॉर्ड में नाम जयशिवनगर किया जाना है। जैसीनगर के नाम बदलने को सागर के राजनीतिक दिग्गजों के बीच की होड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। इस सिलसिले में इतिहास और सामाजिक भावनाओं का हवाला देते हुए नाम बदलते समय इनका ध्यान रखे जाने की मांग की जा रही है। समाजों की भावनाएं नाम बदलने पर अलग-अलग हैं, लेकिन उन्होंने उनकी भावनाओं की कद्र नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। (mp news)