बुरहानपुर में डेंगू का डंक, घरों की जांच में मिल रहा लार्वा

नेपानगर के नावरा सहित अन्य गांव में डेंगू के मरीज मिलने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अब तक सक्रिय नहीं हुआ है। आंकड़े बता रहे हैं कि डेंगू के मरीज तेजी से बढऩे लगे। बारिश होने से कई जगह पर जलजमाव और गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियां पनपने लगी है। यह संख्या भले ही अभी 7 है, लेकिन बुरहानपुर के लिए चिंता की बात इसलिए भी है कि यहां बसाहट का घनत्व अधिक होने से जब कोई वायरल फैलता है तो तेजी से बीमारी भी पैर पसारती है। अभी डेंगू के मरीज मिलने का कोई एक स्थान नहीं है पॉश इलाका हो या स्लम एरिया सभी जगह डेंगू और मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं।