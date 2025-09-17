एमपी में तबाह हुई केले की फसल, खेतों में तैयार पेड़ उखड़े, किसानों को करोड़ों का नुकसान

Banana- मध्यप्रदेश में केले की फसल तबाह हो गई है। खेतों में तैयार पेड़ उखड़कर जमींदोज हो गए हैं जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। प्रदेश के प्रमुख केला उत्पादन जिले बुरहानपुर में मंगलवार की रात जोरदार आंधी के साथ हुई तेज बारिश ने यह कहर बरपाया है। केले के खेत तालाब में तब्दील हो चुके हैं। फसल बर्बाद हो जाने पर केला उत्पादन करनेवाले किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजा की मांग की है। खास बात यह है कि केले की फसल का बीमा भी नहीं हुआ जिससे किसानों का आक्रोश बढ़ गया है।
बुरहानपुर में तेज आंधी के साथ हुई बरसात ने इलाके में तबाही मचा दी। केेले की फसल बर्बाद हो गई। जोरदार बरसात के कारण खेतों में पानी भर गया। डोईफोडिया में तो बाढ़ आ गई। यहां पानी में डूबने से कुछ मवेशियों की मौत हो जाने की भी सूचना है।
आंधी बरसात ने केला उत्पादक किसानों की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खकनार, लोनी सहित करीब आधा दर्जन गांवोें में खेतों में तैयार केले के पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर बिछ गए। इन गांवों में सैकड़ों किसानों की केला की फसल खराब हुई जिससे खासा नुकसान हुआ है।
केला फसल का बीमा नहीं होने पर किसानों में आक्रोश है। किसानों ने प्रशासन से फसल नुकसानी का सर्वे कर मुआवजा देने की गुहार लगाई है।