एमपी में तबाह हुई केले की फसल, खेतों में तैयार पेड़ उखड़े, किसानों को करोड़ों का नुकसान

Banana- मध्यप्रदेश में केले की फसल तबाह हो गई है। खेतों में तैयार पेड़ उखड़कर जमींदोज हो गए हैं जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। प्रदेश के प्रमुख केला उत्पादन जिले बुरहानपुर में मंगलवार की रात जोरदार आंधी के साथ हुई तेज बारिश ने यह कहर बरपाया है। केले के खेत तालाब में तब्दील हो चुके हैं। फसल बर्बाद हो जाने पर केला उत्पादन करनेवाले किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजा की मांग की है। खास बात यह है कि केले की फसल का बीमा भी नहीं हुआ जिससे किसानों का आक्रोश बढ़ गया है।