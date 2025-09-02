बारात लेकर नहीं आया दूल्हा तो शादी का कार्ड लेकर दुल्हन ने लगाई न्याय की फरियाद..

mp news: मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान जब एक दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाकर फरियाद लेकर पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। दुल्हन ने आरोप लगाया कि उसकी 31 अगस्त को शादी थी, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। कारण पूछने पर दूल्हे पक्ष के लोग दहेज में 5 लाख की मांग कर रहे हैं। शादी के पहले शारीरिक संबंध बनाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार संबंध बनाने का आरोप भी दुल्हन ने लगाया है। शिकायत मिलने के बाद एसपी आशुतोष बागरी ने जांच करने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया।
पीड़िता ने बताया कि साल 2023 से उसका संबंध लोहार मंडी निवासी एक युवक से है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हमारी दोस्ती हुई थी उसके बाद उसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा है, जब यह बात परिवार को पता चली तो दोनों परिवारों ने शादी पर सहमति बनी। 31 अगस्त को शादी होना थी लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। कारण पूछने पर दूल्हे के परिवार के लोग दहेज में 5 लाख की मांग कर रहे हैं। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थीं और इसके बावजूद पैसे न मिलने पर वो बारात लेकर नहीं आए।
इस मामले में एसपी आशुतोष बागरी ने कहा शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर रहे हैं। दोनों पहले लव इन रिलेशन में एक साथ रहते थे, जिसका लिखत में पुलिस को दिया गया है। दूसरा पक्ष भी रुपए लेन-देन का आरोप लगा रहा है। पीड़िता की शिकायत पर विधि विशेषज्ञ से चर्चा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।