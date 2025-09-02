बारात लेकर नहीं आया दूल्हा तो शादी का कार्ड लेकर दुल्हन ने लगाई न्याय की फरियाद..

पीड़िता ने बताया कि साल 2023 से उसका संबंध लोहार मंडी निवासी एक युवक से है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हमारी दोस्ती हुई थी उसके बाद उसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा है, जब यह बात परिवार को पता चली तो दोनों परिवारों ने शादी पर सहमति बनी। 31 अगस्त को शादी होना थी लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। कारण पूछने पर दूल्हे के परिवार के लोग दहेज में 5 लाख की मांग कर रहे हैं। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थीं और इसके बावजूद पैसे न मिलने पर वो बारात लेकर नहीं आए।