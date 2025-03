‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के समर्थन में प्रस्ताव पारित, इस नगर निगम ने उठाया बड़ा कदम

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के समर्थन में प्रस्ताव पारित, इस नगर निगम ने उठाया बड़ा कदम

One Nation One Election: मध्य प्रदेश के इस नगर निगम में गुरुवार को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

बुरहानपुर•Mar 21, 2025 / 11:39 am• Akash Dewani

One Nation One Election: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नगर निगम के एमआईसी हॉल में गुरुवार को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से एमआईसी चैयरमैन और अधिकारियों को ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ (One Nation One Election) की अवधारणा के बारे में जानकारी दी गई।

Hindi News / Burhanpur / ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के समर्थन में प्रस्ताव पारित, इस नगर निगम ने उठाया बड़ा कदम