‘Pushpa’ स्टाइल में सागौन तस्करी! नदी में बहा देते लकड़ी, फिर फिल्मी अंदाज़ में समेट लाते गुर्गे

एसडीओ अजय सागर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि पासी मोहल्ले में बड़ी मात्रा में अवैध सागौन लकड़ी को छिपाकर रखा गया है। बुरहानपुर, धूलकोट रेंज के अफसरों की टीम बनाकर सुबह कार्रवाई कर घरों एवं आसपास के क्षेत्रों से सर्चिग कर करीब 7 सागौन के बड़े लड़े जब्त किए। वन विभाग द्वारा क्षेत्र में गश्त कर तलाशी ली गई। अवैध सागौन बरामद करने के बाद प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की पहचान की जाएगी। जिसमें करीब 0.496 घन मीटर सागौन जब्त हुई है। इस कार्रवाई में प्रशिक्षु आइएफएस अजय गुप्ता, बुरहानपुर रेंजर लक्ष सोलंकी, धूलकोट से नरेंद्र सिंह परिहार सहित 30 से अधिक वनकर्मी का बल मौजूद था।