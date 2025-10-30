‘Pushpa’ स्टाइल में सागौन तस्करी! नदी में बहा देते लकड़ी, फिर फिल्मी अंदाज़ में समेट लाते गुर्गे

pushpa style smuggling saugon wood tapti river (फोटो- सोशल मीडिया)
Pushpa Style Smuggling: पुष्पा फिल्म की स्टाइल में बुरहानपुर में भी सागौन लकड़ी (saugon wood) की तस्करी होने लगी। जंगल से लकड़ी काटने के बाद इसे ताप्ती में बहा देते है और आगे जाकर इनके गुर्गे इसे किनारे पर समेट लेते हैं। इस तरह जमा लकड़ी को वन विभाग ने भारी मात्रा में जब्त किया। कार्रवाई दौलतपुरा पासी मोहल्ले में बुधवार को दाबिश 7 अवैध लट्टे जब्त किए। जिसका बाजार मूल्य एक लाख से अधिक है। दो एसडीओ, दो रेजर सहित 30 से अधिक जवानों का फोर्स लेकर यह कार्रवाई की गई।
एसडीओ अजय सागर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि पासी मोहल्ले में बड़ी मात्रा में अवैध सागौन लकड़ी को छिपाकर रखा गया है। बुरहानपुर, धूलकोट रेंज के अफसरों की टीम बनाकर सुबह कार्रवाई कर घरों एवं आसपास के क्षेत्रों से सर्चिग कर करीब 7 सागौन के बड़े लड़े जब्त किए। वन विभाग द्वारा क्षेत्र में गश्त कर तलाशी ली गई। अवैध सागौन बरामद करने के बाद प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की पहचान की जाएगी। जिसमें करीब 0.496 घन मीटर सागौन जब्त हुई है। इस कार्रवाई में प्रशिक्षु आइएफएस अजय गुप्ता, बुरहानपुर रेंजर लक्ष सोलंकी, धूलकोट से नरेंद्र सिंह परिहार सहित 30 से अधिक वनकर्मी का बल मौजूद था।
वन विभाग अफसरों ने बताया कि अवैध सागौन की तस्करी को नदी के सहारे किया जाता है। जंगल से अवैध कटाई के बाद नदी में बाढ़ के पानी में बहाकर कुछ लोग एक तरफ किनारे पर ले आते हैं फिर उसे को कारखानों में ले जाकर सागौन से घरेलू उपयोग सामान सहित खिडकी, दरवाजे बनाए जाते हैं जो बाजार में अधिक मूल्य पर बिकते हैं। पूर्व में भी पासी मोहल्ले में दबिश देकर बड़ी मात्रा में सागौन को जब्त करने की कार्रवाई हो चुकी है। (mp news)
