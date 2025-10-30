Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुरहानपुर

‘Pushpa’ स्टाइल में सागौन तस्करी! नदी में बहा देते लकड़ी, फिर फिल्मी अंदाज़ में समेट लाते गुर्गे

MP News: 'पुष्पा' फिल्म जैसी सागौन तस्करी का खुलासा। ताप्ती नदी में लकड़ी बहाकर आगे जाकर गुर्गे समेट लाते थे। वन विभाग ने छापेमारी में लाखों की लकड़ी जब्त की।

2 min read
Google source verification

बुरहानपुर

image

Akash Dewani

Oct 30, 2025

pushpa style smuggling saugon wood tapti river mp news

pushpa style smuggling saugon wood tapti river (फोटो- सोशल मीडिया)

Pushpa Style Smuggling: पुष्पा फिल्म की स्टाइल में बुरहानपुर में भी सागौन लकड़ी (saugon wood) की तस्करी होने लगी। जंगल से लकड़ी काटने के बाद इसे ताप्ती में बहा देते है और आगे जाकर इनके गुर्गे इसे किनारे पर समेट लेते हैं। इस तरह जमा लकड़ी को वन विभाग ने भारी मात्रा में जब्त किया। कार्रवाई दौलतपुरा पासी मोहल्ले में बुधवार को दाबिश 7 अवैध लट्टे जब्त किए। जिसका बाजार मूल्य एक लाख से अधिक है। दो एसडीओ, दो रेजर सहित 30 से अधिक जवानों का फोर्स लेकर यह कार्रवाई की गई।

मुखबिर से मिली थी सूचना

एसडीओ अजय सागर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि पासी मोहल्ले में बड़ी मात्रा में अवैध सागौन लकड़ी को छिपाकर रखा गया है। बुरहानपुर, धूलकोट रेंज के अफसरों की टीम बनाकर सुबह कार्रवाई कर घरों एवं आसपास के क्षेत्रों से सर्चिग कर करीब 7 सागौन के बड़े लड़े जब्त किए। वन विभाग द्वारा क्षेत्र में गश्त कर तलाशी ली गई। अवैध सागौन बरामद करने के बाद प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की पहचान की जाएगी। जिसमें करीब 0.496 घन मीटर सागौन जब्त हुई है। इस कार्रवाई में प्रशिक्षु आइएफएस अजय गुप्ता, बुरहानपुर रेंजर लक्ष सोलंकी, धूलकोट से नरेंद्र सिंह परिहार सहित 30 से अधिक वनकर्मी का बल मौजूद था।

नदी के सहारे करते हैं तस्करी

वन विभाग अफसरों ने बताया कि अवैध सागौन की तस्करी को नदी के सहारे किया जाता है। जंगल से अवैध कटाई के बाद नदी में बाढ़ के पानी में बहाकर कुछ लोग एक तरफ किनारे पर ले आते हैं फिर उसे को कारखानों में ले जाकर सागौन से घरेलू उपयोग सामान सहित खिडकी, दरवाजे बनाए जाते हैं जो बाजार में अधिक मूल्य पर बिकते हैं। पूर्व में भी पासी मोहल्ले में दबिश देकर बड़ी मात्रा में सागौन को जब्त करने की कार्रवाई हो चुकी है। (mp news)

ये भी पढ़ें

भगवान श्रीराम पर अभद्र टिप्पणी! पुलिस ने 1 घंटे में की कार्रवाई….
अशोकनगर
Indecent comment on Lord Ram police arrested ashoknagar mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 09:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / ‘Pushpa’ स्टाइल में सागौन तस्करी! नदी में बहा देते लकड़ी, फिर फिल्मी अंदाज़ में समेट लाते गुर्गे

बड़ी खबरें

View All

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कलेक्टर से गुस्साए अधिवक्ता, किया बहिष्कार, जिले से हटाने की मांग करते हुए धरने पर बैठे

Advocates stage protest against Collector Harsh Singh in Burhanpur
बुरहानपुर

बुरहानपुर मंडी को 75 लाख टैक्स की चपत

बुरहानपुर

पूर्व कांग्रेस विधायक के भतीजे ने कलेक्ट्रेट में तोड़ा दरवाजा, 80 लोगों पर केस दर्ज

Former MLA nephew breaks Collectorate door banana farmers protest mp news
बुरहानपुर

Gold-Silver Price: दिवाली के बाद सोना-चांदी भारी गिरावट, जानें फिर से कब बढ़ेंगे भाव

gold silver price drop post diwali 2025 share bazaar mp news
बुरहानपुर

एमपी में MSP और केला फसल बीमा की मांग तेज, बड़ी संख्या में किसानों ने किया प्रदर्शन

burhanpur news
बुरहानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.