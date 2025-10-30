भगवान श्रीराम पर अभद्र टिप्पणी! पुलिस ने 1 घंटे में की कार्रवाई….

Indecent comment on Lord Ram police arrested ashoknagar (फोटो- सोशल मीडिया)
Indecent comment on Lord Ram: अशोकनगर के नईसराय थाना क्षेत्र के बड़ौरा गांव निवासी एक युवक द्वारा भगवान श्रीराम के लिए सोशल मीडिया पर अमर्यादित भाषा लिखने का मामला सामने आया है। मामले में विरोध जताते हुए विहिप और बजरंग दल के साथ हिन्दू संगठन बुधवार को थाने पहुंचे और सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
पुलिस को दिए आवेदन में अमरोद गांव निवासी अर्पित पुत्र राजीव रघुवंशी ने बताया कि इंस्ट्राग्राम पर शिवम जाटव ने भगवान श्रीराम के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जिससे हिन्दू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। (mp news)
भगवान श्रीराम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को पुलिस पुलिस ने। ने एक घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 299 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में प्रभारी पुनीत दीक्षित द्वारा पुलिस टीम गठित कर आरोपी शिवम जाटव निवासी ग्राम बडौरा को एक घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। (mp news)
