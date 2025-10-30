भगवान श्रीराम पर अभद्र टिप्पणी! पुलिस ने 1 घंटे में की कार्रवाई….

भगवान श्रीराम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को पुलिस पुलिस ने। ने एक घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 299 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में प्रभारी पुनीत दीक्षित द्वारा पुलिस टीम गठित कर आरोपी शिवम जाटव निवासी ग्राम बडौरा को एक घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। (mp news)