इस शहर के बीचो बीच अचानक धंस गई सड़क, 400 साल पुरानी सुरंग निकलने का दावा

Burhanpur News :मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर के अंडा बाजार इलाके में जारी खुदाई के बीच एक बड़ा और गहरा गड्ढा होने का अजीबो गरीब मामला सामने आया है। गड्ढा कोतुहल का विषय उस समय बन गया, जब स्थानीय बुजुर्गों और इतिहासकारों ने उसे 400 साल पुरानी मुगलकालीन सुरंग होने का दावा कर दिया। दावा ये भी है कि, ये सुरंग पास ही स्थित ऐतिहासिक जनता हमाम तक जाती है, जो मुगलकाल में बनी थी। फिलहाल, नगर निगम गड्ढा भरने के प्रयास कर रही है, लेकिन ऊपर से डाली जा रही मिट्टी लगातार धंसने गड्ढे की गहराई और बढ़ती जा रही है।