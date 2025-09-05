गणेश विसर्जन के कारण दो दिन बंद रहेगा हाइवे, देखें डायवर्सन रूट का मैप

ट्रैफिक टीआइ राजेश बोरवाल ने बताया कि विसर्जन के लिए एक साथ बड़ी प्रतिमाएं आएंगी। इसलिए 6 और 7 सितंबर को हाइवे पर भारी वाहनों का ट्रैफिक पूरी तरह से बंद किया गया है। महाराष्ट्र के रास्ते इच्छापुर से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को पुराना आरटीओ बैरियर से डायवर्ट कर दर्यापुर रोड से निकाला जाएगा जो सीधे देहतलाई पहुंचकर खंडवा रोड से निकलेंगे। इस तरह शाहपुर, दापोरा से जो वाहन हतनुर होते हुए आ रहे है उन्हे हतपुर पुलिया पर एंट्री नहीं मिलेगी। पुलिया पर सिर्फ वाहन आएंगे, लेकिन दूसरे रूट से निकलेंगे। इंदौर से आने वाले वाहन निरंतर चलेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने जगह-जगह ब्लॉक कर वाहनों को रोका जाए‌गा।