गणेश विसर्जन के कारण दो दिन बंद रहेगा हाइवे, देखें डायवर्सन रूट का मैप

Route Diversion: बुरहानपुर में गणेशोत्सव के समापन पर पुलिस ने बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर रूट प्लान तैयार कर लिया है। ताप्ती नदी के राजघाट पर छोडी और हतनूर पुल से बड़ी - प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। दो दिनों तक विसर्जन का दौर चलेगा इसलिए शहर की सीमा से गुजरने वाला इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे (Indore-Ichhapur Highway) ब्लॉक रहेगा।
प्रतिमाओं के विसर्जन (ganesh visarjan) को लेकर पुलिस ने बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डायवर्ट प्लान तैयार किया है। भारी वाहनों को 50 किमी का लंबा फेरा लगाकर दर्यापुर के रास्ते देहतलाई फिर खंडवा रोड से निकाला जाएगा। जरूरत पड़ने पर इंदौर से आने वाले वाहनों को अलग- अलग जगहों पर रोका जाएगा। असीरगढ़, नेपा फाटा, गणपति नाका क्षेत्र में पॉइंट बनाए गए है। जिस रूट से प्रतिमाएं गुजरेंगी उस समय भारी वाहनों का ट्रैफिक पूरी तरह से बंद किया गया है। जैनाबाद घोसीवाड़ा रास्ते से आने वाले वाहनों की एंट्री पर बंद रहेगी।
ट्रैफिक टीआइ राजेश बोरवाल ने बताया कि विसर्जन के लिए एक साथ बड़ी प्रतिमाएं आएंगी। इसलिए 6 और 7 सितंबर को हाइवे पर भारी वाहनों का ट्रैफिक पूरी तरह से बंद किया गया है। महाराष्ट्र के रास्ते इच्छापुर से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को पुराना आरटीओ बैरियर से डायवर्ट कर दर्यापुर रोड से निकाला जाएगा जो सीधे देहतलाई पहुंचकर खंडवा रोड से निकलेंगे। इस तरह शाहपुर, दापोरा से जो वाहन हतनुर होते हुए आ रहे है उन्हे हतपुर पुलिया पर एंट्री नहीं मिलेगी। पुलिया पर सिर्फ वाहन आएंगे, लेकिन दूसरे रूट से निकलेंगे। इंदौर से आने वाले वाहन निरंतर चलेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने जगह-जगह ब्लॉक कर वाहनों को रोका जाएगा।
शनिवार से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू होगा जो रविवार देर शाम तक चलेगा। शहर में भी सीधे नदी की तरफ जाने वाले वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। बाजार में मेला लगने से दो दिनों से अतिरिक्त फोर्स के साथ बैरिकेड्स लगाकर ऑटो रिक्शा, लोडिंग वाहनों की भी एंट्री पर रोक लगाई है। तहसील के सामने नए मॉल के पास चार पहिया वाहनों की पार्किंग रहेगी। सभी प्रतिमाओं को एक ही रूट से चल समारोह के साथ प्रमुख मार्गे से शहर के बाहर निकाला जाएगा।