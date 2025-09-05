Patrika LogoSwitch to English

बुरहानपुर

गणेश विसर्जन के कारण दो दिन बंद रहेगा हाइवे, देखें डायवर्सन रूट का मैप

Route Diversion: पुलिस ने हाइवे सहित शहर के लिए रूट प्लान तैयार किया है। गणेश विसर्जन (ganesh visarjan) के कारण दो दिन हाइवे ब्लॉक रहेगा। 50 किमी का फेरा लगाकर वाहनों को निकलना पड़ेगा।

बुरहानपुर

Akash Dewani

Sep 05, 2025

route diversion Indore-Ichhapur highway blocked ganesh visarjan mp news
route diversion Indore-Ichhapur highway blocked ganesh visarjan (फोटो- सोशल मीडिया)

Route Diversion: बुरहानपुर में गणेशोत्सव के समापन पर पुलिस ने बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर रूट प्लान तैयार कर लिया है। ताप्ती नदी के राजघाट पर छोडी और हतनूर पुल से बड़ी - प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। दो दिनों तक विसर्जन का दौर चलेगा इसलिए शहर की सीमा से गुजरने वाला इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे (Indore-Ichhapur Highway) ब्लॉक रहेगा।

भारी वाहनों को लगाना पड़ेगा 50 किलोमीटर का चक्कर

प्रतिमाओं के विसर्जन (ganesh visarjan) को लेकर पुलिस ने बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डायवर्ट प्लान तैयार किया है। भारी वाहनों को 50 किमी का लंबा फेरा लगाकर दर्यापुर के रास्ते देहतलाई फिर खंडवा रोड से निकाला जाएगा। जरूरत पड़ने पर इंदौर से आने वाले वाहनों को अलग- अलग जगहों पर रोका जाएगा। असीरगढ़, नेपा फाटा, गणपति नाका क्षेत्र में पॉइंट बनाए गए है। जिस रूट से प्रतिमाएं गुजरेंगी उस समय भारी वाहनों का ट्रैफिक पूरी तरह से बंद किया गया है। जैनाबाद घोसीवाड़ा रास्ते से आने वाले वाहनों की एंट्री पर बंद रहेगी।

हाइवे का रूट प्लान

ट्रैफिक टीआइ राजेश बोरवाल ने बताया कि विसर्जन के लिए एक साथ बड़ी प्रतिमाएं आएंगी। इसलिए 6 और 7 सितंबर को हाइवे पर भारी वाहनों का ट्रैफिक पूरी तरह से बंद किया गया है। महाराष्ट्र के रास्ते इच्छापुर से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को पुराना आरटीओ बैरियर से डायवर्ट कर दर्यापुर रोड से निकाला जाएगा जो सीधे देहतलाई पहुंचकर खंडवा रोड से निकलेंगे। इस तरह शाहपुर, दापोरा से जो वाहन हतनुर होते हुए आ रहे है उन्हे हतपुर पुलिया पर एंट्री नहीं मिलेगी। पुलिया पर सिर्फ वाहन आएंगे, लेकिन दूसरे रूट से निकलेंगे। इंदौर से आने वाले वाहन निरंतर चलेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने जगह-जगह ब्लॉक कर वाहनों को रोका जाए‌गा।

शहर में यह रहेगा रूट

शनिवार से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू होगा जो रविवार देर शाम तक चलेगा। शहर में भी सीधे नदी की तरफ जाने वाले वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। बाजार में मेला लगने से दो दिनों से अतिरिक्त फोर्स के साथ बैरिकेड्स लगाकर ऑटो रिक्शा, लोडिंग वाहनों की भी एंट्री पर रोक लगाई है। तहसील के सामने नए मॉल के पास चार पहिया वाहनों की पार्किंग रहेगी। सभी प्रतिमाओं को एक ही रूट से चल समारोह के साथ प्रमुख मार्गे से शहर के बाहर निकाला जाएगा।

Published on:

05 Sept 2025 12:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / गणेश विसर्जन के कारण दो दिन बंद रहेगा हाइवे, देखें डायवर्सन रूट का मैप

