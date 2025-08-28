बुरहानपुर में प्रतिमा गिरने से खंडित,रात 2 बजे तक आधा शहर रहा ब्लैक आउट

पिछले दो दिन से बड़ी प्रतिमाएं शहर में निकल रही हैं। प्रशासन ने तो शाम 5 बजे के बाद प्रतिमाएं निकालने पर रोक लगा दी, फिर भी कई समितियों ने इसका पालन नहीं किया। इससे बिजली बंद होने से समितियां भी परेशान हुईं अंधेरे में मूर्ति ले जाना पड़ी और शहरवासी भी अंधेरे में डूबे रहे। प्रतिमाएं तारों में अटकी तो विद्युत कनेक्शनों से लेकर इंटरनेट के वायर तक काटे गए। रात 2 बजे तक बिजली सप्लाय बंद होने से बुजुर्ग, बच्चे सहित लोग उमस भारी गर्मी के कारण परेशान हुए।