बुरहानपुर

बुरहानपुर में प्रतिमा गिरने से खंडित,रात 2 बजे तक आधा शहर रहा ब्लैक आउट

Burhannpur. शहर में गणेशोत्सव पर निकल रहे चल समारोह में हादसा हो गया। अचानक ट्रॉली से प्रतिमा गिरने से खंडित हो गई। प्रतिमा कैसे गिरी ये अभी पता नहीं चल सका। इस घटना से क्षेत्र में हडक़ंप मच गया। ट्रॉली पर सवार दो युवकों को चोटें भी आई। जिन्हें निजी अस्पताल में ले गए।

बुरहानपुर

Aug 28, 2025

Burhannpur. शहर में गणेशोत्सव पर निकल रहे चल समारोह में हादसा हो गया। अचानक ट्रॉली से प्रतिमा गिरने से खंडित हो गई। प्रतिमा कैसे गिरी ये अभी पता नहीं चल सका। इस घटना से क्षेत्र में हडक़ंप मच गया। ट्रॉली पर सवार दो युवकों को चोटें भी आई। जिन्हें निजी अस्पताल में ले गए।

हादसा बुधवार रात 8.30 बजे का है। प्रतिमा फव्वारा चौक की तरफ जा रही थी। महाजनापेठ में नागेश्वर व्यायाम शाला के पास यह हादसा हुआ। समिति के लोग बचाव के लिए दौड़े। मौके पर सीएसपी गौरव पाटिल भी पहुंचे। सीएसपी ने बताया कि दो युवक को मामूली चोट आई। जिन्हें चेकअप के लिए अस्पताल भेजने के बाद घर रवाना कर दिया। प्रतिमा कैसे गिरी इसकी जानकारी ले रहे हैं।

हर साल बड़ी प्रतिमाएं निकलने पर शहर बिजली समस्या से जूझता है। पिछले दो दिन से फिर आधे शहर में ब्लैक आउट हो रहा है। क्योंकि गणेशोत्सव के पहले बड़ी प्रतिमाओं पर कोई सख्ती की न बिजली कंपनी ने अपनी तैयारी रखी। ऊपर से इस साल जहां सीमेंटेड रोड बने थे, उसके ऊपर और नया सीमेंटेड रोड बना दिया, इससे ऊंचाई और बढ़ गई।

पिछले दो दिन से बड़ी प्रतिमाएं शहर में निकल रही हैं। प्रशासन ने तो शाम 5 बजे के बाद प्रतिमाएं निकालने पर रोक लगा दी, फिर भी कई समितियों ने इसका पालन नहीं किया। इससे बिजली बंद होने से समितियां भी परेशान हुईं अंधेरे में मूर्ति ले जाना पड़ी और शहरवासी भी अंधेरे में डूबे रहे। प्रतिमाएं तारों में अटकी तो विद्युत कनेक्शनों से लेकर इंटरनेट के वायर तक काटे गए। रात 2 बजे तक बिजली सप्लाय बंद होने से बुजुर्ग, बच्चे सहित लोग उमस भारी गर्मी के कारण परेशान हुए।

28 Aug 2025 11:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / बुरहानपुर में प्रतिमा गिरने से खंडित,रात 2 बजे तक आधा शहर रहा ब्लैक आउट

