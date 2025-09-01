यात्रीगण कृपया ध्यान दें…भारी बारिश ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, ये ट्रेन हुई रद्द

Train Cancelled: जम्मू सहित पंजाब में हो रही भारी बारिश (heavy rain) का असर दिल्ली-मुंबई रेलवे लाइन पर भी देखने को मिल रहा है। शनिवार रात से लेकर रविवार को भी करीब एक दर्जन से अधिक ट्रेने अपने निर्धारित समय से करीब एक से दो घंटे की देरी से बुरहानपुर पहुंची। सबसे अधिक भगत की कोठी नई ट्रेन 12 घंटे लेट चल रही है। झेलम एक्सप्रेस रद्द होने से सोमवार को स्टेशन पर नहीं आएगी। (mp news)
रेलवे अफसरों के अनुसार उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर भारी वर्षा से स्टेशनों के साथ रेलवे पटरी और नदी, नालों के ब्रिज को भी नुकसान हुआ है। इसलिए तकनीकी समस्या के कारण रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। (mp news)
इसलिए रेलवे द्वारा पुणे से जम्मू तक चलने वाली झेलम एक्सप्रेस को 24 घंटे के लिए रद्द कर दिया गया। यह ट्रेन सोमवार को बुरहानपुर नहीं आएगी। जबकि भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन को रूट डायवर्ट कर चलाया जा रहा है, जिससे यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब 11 से 12 घंटे लेट स्टेशन पहुंच रही है। अप और डाउन की कुशीनगर, काशी, ताप्ती गंगा, कर्नाटक, मुंबई एलटीटी, लश्कर सहित कर्नाटक एक्सप्रेस भी एक से आधा घंटा देरी से चल रही है।