यात्रीगण कृपया ध्यान दें…भारी बारिश ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, ये ट्रेन हुई रद्द

इसलिए रेलवे द्वारा पुणे से जम्मू तक चलने वाली झेलम एक्सप्रेस को 24 घंटे के लिए रद्द कर दिया गया। यह ट्रेन सोमवार को बुरहानपुर नहीं आएगी। जबकि भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन को रूट डायवर्ट कर चलाया जा रहा है, जिससे यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब 11 से 12 घंटे लेट स्टेशन पहुंच रही है। अप और डाउन की कुशीनगर, काशी, ताप्ती गंगा, कर्नाटक, मुंबई एलटीटी, लश्कर सहित कर्नाटक एक्सप्रेस भी एक से आधा घंटा देरी से चल रही है।