भारत तो 2030 में जी रहा, अमेरिका बहुत पीछे… इस सिस्टम को देख हैरान हुई TriFetch की CEO, कह दी बड़ी बात

Blinkit और Zepto जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की 10 मिनट डिलीवरी को लेकर भारत में भले ही विवाद हो, कोई इसे अच्छा तो कोई इसे खराब बता रहा हो, लेकिन अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की एक CEO भारत की अपनी यात्रा के दौरान यहां की क्विक कॉमर्स स्पीड को देखकर हैरान हो गई. भारतीय मूल की वरुणी सरवाल जो कि TriFetch की CEO हैं, तीन हफ्तों के लिए भारत के दौरे पर आईं थीं, उन्होंने देखा कि क्विक कॉमर्स कंपनियां 10 मिनट में होम डिलीवरी कर रही हैं, जबकि अमेरिका में Amazon Prime दो दिन में सामानों की डिलीवरी करता है.