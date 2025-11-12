Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

कंपनी ने कहा हफ्ते में 5 दिन आना होगा ऑफिस, नाराज 600 कर्मचारियों ने छोड़ दी जॉब, लिया सेवरेंस पैकेज

पैरामाउंट स्काईडांस के 600 कर्मचारियों ने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कंपनी ने हफ्ते में 5 दिन ऑफिस से काम करने के लिए कहा था। इन कर्मचारियों को कंपनी से सेवरेंस पैकेज मिला है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Mohammad Hamid

Nov 12, 2025

5 Day Week Job

पैरामाउंट स्काईडांस के 600 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। (PC: Pexels)

दुनिया की दिग्गज मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक पैरामाउंट स्काईडांस (Paramount Skydance) के 600 कर्मचारियों ने कंपनी को सिर्फ इस बात के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उनसे हफ्ते में 5 दिन ऑफिस आने के लिए कहा गया था। सोमवार को कंपनी की ओर से जारी खुलासे और फॉर्च्यून मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक, 600 कर्मचारियों ने CEO डेविड एलिसन (CEO David Ellison) के बायआउट प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया, जिससे कंपनी को लगभग 185 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।

यह कदम अगस्त 2025 में पैरामाउंट और स्काईडांस मीडिया के बीच 8 बिलियन डॉलर के विलय के बाद उठाया गया है, जिसके तहत एलिसन को एंटरटेनमेंट ग्रुप की कमान सौंपी गई थी। ऑफिस संभालने के बाद ही एलिसन ने ऑफिस की बजाय रिमोट काम करने वाले कर्मचारियों से कहा कि उन्हें अब ऑफिस लौटकर काम करना होगा, वो भी हफ्ते में 5 दिन, नहीं तो आपको सेवरेंस पैकेज (severance package) को स्वीकार करना होगा।

सेवरेंस पैकेज क्या होता है?

नौकरी छोड़ने के एवज में जो मुआवजा मिलता है उसे सेवरेंज पैकेज कहते हैं। इसमें कंपनियां कर्मचारियों को जब निकालती हैं, तो कुछ महीने की सैलरी देती हैं। ये हर कंपनी के लिए अलग अलग होता है। कंई कंपनियां 2 साल की सैलरी और बोनस भी देती हैं।

पैरामाउंट स्काईडांस की ओर से जारी डिस्क्लोजर के मुताबिक, पैरामाउंट के लॉस एंजिल्स और न्यूयॉर्क कार्यालयों में वाइस चेयरमैन और उससे नीचे के लगभग 600 कर्मचारियों ने इस बायआउट का विकल्प चुना। इस सेवरेंस पैकेज की लागत पैरामाउंट को 185 मिलियन डॉलर पड़ी।

एलिसन ने मेमो में लिखी यह बात

एलिसन ने एक मेमो में लिखा, 'मेरा मानना है कि हमारी संस्कृति के निर्माण और सुदृढ़ीकरण और हमारे व्यवसाय की सफलता के लिए निजी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे लोग जीत की चाबी हैं और साथ मिलकर काम करने से हमें इनोवेशन करने, समस्याओं का समाधान करने, विचारों को साझा करने, सृजन करने, एक-दूसरे को चुनौती देने और ऐसे रिश्ते बनाने में मदद मिलती है, जो इस कंपनी को महान बनाएंगे।'

एलिसन ने कहा 'जैसा कि मैंने हमारे टाउन हॉल के दौरान कहा था, मेरे जीवन के कुछ सबसे जरूरी पल ऐसे कमरों में बीते, जहां मैं दीवार पर बैठा एक मक्खी की तरह बस सुन रहा था और सीख रहा था, मैंने जूम पर ऐसा कभी नहीं देखा। व्यक्तिगत रूप से साथ रहना केवल मौजूद रहने के बारे में नहीं है, यह कारोबार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, एक-दूसरे और टीम की कोशिशों का समर्थन करने और हमारी साझा गति में योगदान देने के बारे में है।'

कंपनी ने जारी किये तिमाही नतीजे

मीडिया कंपनी में ये सबकुछ तब हुआ, जब कंपनी अपने नतीजे जारी करने वाली थी। विलय के बाद कंपनी ने पहली बार तिमाही नतीजे जारी किए। तीसरी तिमाही में रेवेन्यू 6.71 बिलियन डॉलर का रहा, जो कि एनालिस्ट्स के अनुमान 6.99 बिलियन डॉलर से थोड़ा कम है। CEO एलिसन की कॉस्ट कटिंग को लेकर उठाए जा रहे कदमों से बाजार में भरोसा बढ़ा और इसका शेयर 9% तक चढ़ा।

ये भी पढ़ें

Home Loan में बचेंगे ब्याज के पैसे और कर्ज भी जल्द होगा खत्म, जान लीजिए यह फॉर्मूला
कारोबार
Super Saver Home Loan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Nov 2025 03:37 pm

Hindi News / Business / कंपनी ने कहा हफ्ते में 5 दिन आना होगा ऑफिस, नाराज 600 कर्मचारियों ने छोड़ दी जॉब, लिया सेवरेंस पैकेज

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, जानिए तनिष्क, जोयालुक्कास और मालाबार में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार

Why Share Market Rise Today: शेयर मार्केट में आज क्यों देखा जा रहा जबरदस्त उछाल? इन 5 पॉइंट्स में समझिए इस तेजी का राज

Why Share Market Rise Today
कारोबार

SIP: 20 साल तक मिलेगी 80,000 रुपये मंथली इनकम, सिर्फ 5500 रुपये महीने की करानी होगी एसआईपी, समझिए कैलकुलेशन

Regular Income Scheme
कारोबार

Gold Rate Today: लुढ़क गए सोने के दाम, जानिए क्या रह गए हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

Income Tax Rules: आप ईमानदार टैक्सपेयर हैं, तो भी आ सकता है 10 लाख का नोटिस, समझिए क्या कहता है ब्लैक मनी एक्ट

Income Tax Rules
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.