कंपनी ने कहा हफ्ते में 5 दिन आना होगा ऑफिस, नाराज 600 कर्मचारियों ने छोड़ दी जॉब, लिया सेवरेंस पैकेज

एलिसन ने कहा 'जैसा कि मैंने हमारे टाउन हॉल के दौरान कहा था, मेरे जीवन के कुछ सबसे जरूरी पल ऐसे कमरों में बीते, जहां मैं दीवार पर बैठा एक मक्खी की तरह बस सुन रहा था और सीख रहा था, मैंने जूम पर ऐसा कभी नहीं देखा। व्यक्तिगत रूप से साथ रहना केवल मौजूद रहने के बारे में नहीं है, यह कारोबार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, एक-दूसरे और टीम की कोशिशों का समर्थन करने और हमारी साझा गति में योगदान देने के बारे में है।'