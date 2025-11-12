कंपनी ने कहा हफ्ते में 5 दिन आना होगा ऑफिस, नाराज 600 कर्मचारियों ने छोड़ दी जॉब, लिया सेवरेंस पैकेज

पैरामाउंट स्काईडांस के 600 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। (PC: Pexels)
दुनिया की दिग्गज मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक पैरामाउंट स्काईडांस (Paramount Skydance) के 600 कर्मचारियों ने कंपनी को सिर्फ इस बात के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उनसे हफ्ते में 5 दिन ऑफिस आने के लिए कहा गया था। सोमवार को कंपनी की ओर से जारी खुलासे और फॉर्च्यून मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक, 600 कर्मचारियों ने CEO डेविड एलिसन (CEO David Ellison) के बायआउट प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया, जिससे कंपनी को लगभग 185 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।
यह कदम अगस्त 2025 में पैरामाउंट और स्काईडांस मीडिया के बीच 8 बिलियन डॉलर के विलय के बाद उठाया गया है, जिसके तहत एलिसन को एंटरटेनमेंट ग्रुप की कमान सौंपी गई थी। ऑफिस संभालने के बाद ही एलिसन ने ऑफिस की बजाय रिमोट काम करने वाले कर्मचारियों से कहा कि उन्हें अब ऑफिस लौटकर काम करना होगा, वो भी हफ्ते में 5 दिन, नहीं तो आपको सेवरेंस पैकेज (severance package) को स्वीकार करना होगा।
नौकरी छोड़ने के एवज में जो मुआवजा मिलता है उसे सेवरेंज पैकेज कहते हैं। इसमें कंपनियां कर्मचारियों को जब निकालती हैं, तो कुछ महीने की सैलरी देती हैं। ये हर कंपनी के लिए अलग अलग होता है। कंई कंपनियां 2 साल की सैलरी और बोनस भी देती हैं।
पैरामाउंट स्काईडांस की ओर से जारी डिस्क्लोजर के मुताबिक, पैरामाउंट के लॉस एंजिल्स और न्यूयॉर्क कार्यालयों में वाइस चेयरमैन और उससे नीचे के लगभग 600 कर्मचारियों ने इस बायआउट का विकल्प चुना। इस सेवरेंस पैकेज की लागत पैरामाउंट को 185 मिलियन डॉलर पड़ी।
एलिसन ने एक मेमो में लिखा, 'मेरा मानना है कि हमारी संस्कृति के निर्माण और सुदृढ़ीकरण और हमारे व्यवसाय की सफलता के लिए निजी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे लोग जीत की चाबी हैं और साथ मिलकर काम करने से हमें इनोवेशन करने, समस्याओं का समाधान करने, विचारों को साझा करने, सृजन करने, एक-दूसरे को चुनौती देने और ऐसे रिश्ते बनाने में मदद मिलती है, जो इस कंपनी को महान बनाएंगे।'
एलिसन ने कहा 'जैसा कि मैंने हमारे टाउन हॉल के दौरान कहा था, मेरे जीवन के कुछ सबसे जरूरी पल ऐसे कमरों में बीते, जहां मैं दीवार पर बैठा एक मक्खी की तरह बस सुन रहा था और सीख रहा था, मैंने जूम पर ऐसा कभी नहीं देखा। व्यक्तिगत रूप से साथ रहना केवल मौजूद रहने के बारे में नहीं है, यह कारोबार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, एक-दूसरे और टीम की कोशिशों का समर्थन करने और हमारी साझा गति में योगदान देने के बारे में है।'
मीडिया कंपनी में ये सबकुछ तब हुआ, जब कंपनी अपने नतीजे जारी करने वाली थी। विलय के बाद कंपनी ने पहली बार तिमाही नतीजे जारी किए। तीसरी तिमाही में रेवेन्यू 6.71 बिलियन डॉलर का रहा, जो कि एनालिस्ट्स के अनुमान 6.99 बिलियन डॉलर से थोड़ा कम है। CEO एलिसन की कॉस्ट कटिंग को लेकर उठाए जा रहे कदमों से बाजार में भरोसा बढ़ा और इसका शेयर 9% तक चढ़ा।
