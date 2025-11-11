Home Loan में बचेंगे ब्याज के पैसे और कर्ज भी जल्द होगा खत्म, जान लीजिए यह फॉर्मूला

कुछ बैंक कमिटमेंट फीस के रूप में इस्तेमाल नहीं की गई रकम पर 1% चार्ज लेते हैं। उदाहरण के लिए, बैंक ने 8 लाख मंजूर किए हैं और आपने केवल 5 लाख का इस्तेमाल किया है, तो 3 लाख पर कमिटमेंट फीस लिया जाएगा। कुछ बैंक आपको घर का पजेशन मिलने तक अतिरिक्त राशि निकालने की इजाजत भी नहीं देते हैं। कुछ बैंकों ने ओवरड्राफ्ट (OD) को होम लोन राशि के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। मतलब, अगर आपका होम लोन 50 लाख रुपये का है और बैंक द्वारा निर्धारित ओवरड्राफ्ट सीमा 8% है, तो आप केवल 4 लाख रुपये तक की अतिरिक्त राशि ही जमा कर सकते हैं। बैंक सामान्य होम लोन को सुपर सेवर होम लोन में बदलने के लिए 'कन्वर्जन फीस' भी लेते हैं।