Home Loan में बचेंगे ब्याज के पैसे और कर्ज भी जल्द होगा खत्म, जान लीजिए यह फॉर्मूला

होम लोन से जुड़े ओवरड्राफ्ट (OD) खाते में अच्छा-खासा ब्याज मिलता है। (PC: Pexels)
Home Loan Save Scheme: अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं, तो ये आपके काम की खबर है। अगर आपके पास थोड़ी ज्यादा रकम है या आपने थोड़ा थोड़ा करके एक ठीक-ठाक रकम इकट्ठा कर ली है, तो सुपर सेवर होम लोन आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। हालांकि, इसकी ब्याज दरें रेगुलर होम लोन की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो सुपर सेवर होम लोन आपके कुल भुगतान को काफी को कम कर सकता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होगा, अगर होम लोन का इंटरेस्ट ज्यादा है, तो फिर ऐसा होम लोन क्यों लें। देखिए आपके पास जो अतिरिक्त धनराशि है उसको होम लोन से जुड़े ओवरड्राफ्ट (OD) खाते में रखने पर आपको नियमित बचत खातों की तुलना में काफी ज़्यादा ब्याज मिलता है। SBI, एक्सिस बैंक, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और सिटी बैंक 'सुपर सेवर' होम लोन देते हैं।
यह एक प्रकार का होम लोन है, जो उधारकर्ता को ब्याज भुगतान पर बचत करने और अतिरिक्त धनराशि को लोन से जुड़े ओवरड्राफ्ट खाते में रखकर लोन जल्दी चुकाने में सक्षम बनाता है। जबकि लोन का भुगतान EMI के रूप में किया जाता है, आपके खाते में OD के रूप में राशि EMI के प्रिंसिपल कंपोनेंट के साथ एडजस्ट हो जाती है।
मान लीजिए कि आपने घर खरीदने के लिए 50 लाख रुपये का होम लोन 20 साल के लिए 8.5% ब्याज पर लिया है। तो आपकी मंथली EMI बनी 43,391 रुपये। अब आपके पास 10 लाख रुपये एकमुश्त पड़े हैं। तो आपने एक ओवरड्राफ्ट खाता खोला और पूरा 10 लाख रुपया उसमें डाल दिया और इस खाते को आपने अपने होम लोन से जोड़ दिया। तो अब आपको 50-10 लाख यानी 40 लाख रुपये पर EMI बनेगी, जो कि होगी 34,713 रुपये। यानी हर महीने आप 43,391-34,713= 8,678 रुपये की बचत कर पाएंगे। जबकि लोन बकाया 50 लाख रुपये ही रहेगा।
अब इसका फायदा ये है कि आप अपनी अतिरिक्त रकम को काम पर लगाते हैं, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में तो सिर्फ 3-4% ही ब्याज मिलेगा, लेकिन आपने इसे OD करके होम लोन से लिंक कर दिया तो ये 8.5% ब्याज की सेविंग करके देगा। इससे आप होम लोन की EMI घटा सकते हैं और होम लोन को वक्त से पहले खत्म भी कर सकते हैं। यानी डबल फायदा अतिरिक्त पैसे से होम लोन पर ब्याज तो बचेगा ही, साथ ही उस पर रिटर्न भी कमाएंगे। इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर आप अपनी अतिरिक्त रकम को कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको कम ब्याज का फायदा नहीं मिलेगा।
कुछ बैंक कमिटमेंट फीस के रूप में इस्तेमाल नहीं की गई रकम पर 1% चार्ज लेते हैं। उदाहरण के लिए, बैंक ने 8 लाख मंजूर किए हैं और आपने केवल 5 लाख का इस्तेमाल किया है, तो 3 लाख पर कमिटमेंट फीस लिया जाएगा। कुछ बैंक आपको घर का पजेशन मिलने तक अतिरिक्त राशि निकालने की इजाजत भी नहीं देते हैं। कुछ बैंकों ने ओवरड्राफ्ट (OD) को होम लोन राशि के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। मतलब, अगर आपका होम लोन 50 लाख रुपये का है और बैंक द्वारा निर्धारित ओवरड्राफ्ट सीमा 8% है, तो आप केवल 4 लाख रुपये तक की अतिरिक्त राशि ही जमा कर सकते हैं। बैंक सामान्य होम लोन को सुपर सेवर होम लोन में बदलने के लिए 'कन्वर्जन फीस' भी लेते हैं।
