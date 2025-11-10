Savings Account में बड़ी रकम कैश में जमा की है? आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, जान लें नियम

क्या आपने हाल में ही अपने सेविंग्स अकाउंट (Savings Account) में 15 लाख रुपये जैसी बड़ी रकम को डिपॉजिट किया है? अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आ सकता है। ये सवाल बीते दिनों कई प्लेटफॉर्म्स पर पूछा गया है। तो चलिए इसको जरा गहराई से समझते हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स से जब ये पूछा गया, तो उनका जवाब था कि ऐसा हो सकता है कि अगर आप अचानक से ही अपने अकाउंट में कोई बड़ा कैश जमा करें, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आए और आपसे इस रकम के बारे में पूछा जाए। अगर इनकम टैक्स विभाग आपको ऐसा कोई नोटिस भेजता है, तो आपके पास इस रकम का सोर्स, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह तैयार होने चाहिए, ताकि आप ये साबित कर सकें कि जमा किया गया पैसा अवैध नहीं है।