8th Pay Commission: ग्रुप C सरकारी कर्मचारियों के लिए 69,000 रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी की मांग, कैलकुलेशन से समझिए कैसे आया यह आंकड़ा

8th Pay Commission: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM ने 8वें वेतन आयोग के सामने एक जोरदार प्रस्ताव रखा है। मांग है कि ग्रुप C कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये की जाए और साथ में फिटमेंट फैक्टर 3.83 रखने की बात भी कही गई है, जो 7वें वेतन आयोग के 2.57 से काफी ज्यादा है।