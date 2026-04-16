Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, चांदी में देखी जा रही भारी तेजी, जानिए कहां पहुंच गए भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज गुरुवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबारी में एमसीएक्स पर सोने का भाव 0.56 फीसदी या 861 रुपये की बढ़त के साथ 1,54,809 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। मिडिल ईस्ट के हालातों की बात करें, तो अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के जहाजों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इससे ईरान पर दबाव बढ़ रहा है। दोनों देश बातचीत से संघर्ष कम करने की दिशा में बढ़ते भी दिख रहे हैं।