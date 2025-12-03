8th Pay Commission पर सरकार ने दूर किया एक और भ्रम, जानिए क्या है नया अपडेट

वहीं, महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक पे में मर्ज करने पर सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इससे पहले लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने भी यही बात कही थी। चौधरी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी हो चुकी है। सरकार ने 3 नवंबर को औपचारिक रूप से आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी और साथ ही टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR) भी तय कर दिए थे। बता दें कि ToR आयोग की रूल बुक के तरह होते हैं। इनमें वह विषय, शर्तें और परिभाषाएं शामिल होती हैं, जिन पर आयोग को सिफारिशें देनी होती हैं।