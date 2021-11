Aadhaar Card Update : बिना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर के आधार को ऐसे करें डाउनलोड, जानिए स्टेप टू स्टेप प्रोसेसर

Aadhaar Card Update: आधार कार्ड आज सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक बन गया है। बैंक खातों से लेकर वाहन पंजीकरण, लोन और सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आधार आवश्यक हो गया है। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए या आधार में सुधार करने के लिए रजिस्टर मोबाइल नंबर होना जरूरी है। अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो भी आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे बताए गए तरीके से आसान तरीके से बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आप अपना आधार इस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं।



बिना मोबाइल नंबर के आधार डाउनलोड करना:—

— सबसे आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं।

— होम पेज से 'MY AADHAAR' विकल्प पर क्लिक करें।

— अब 'Order Aadhaar PVC Card' के विकल्प पर क्लिक करें।

— इसके बाद अपना 12 डिजिट का आधार नंबर या अपना 16 डिजिट का वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर (VID) दर्ज करें।

यह भी पढ़ें :— Aadhaar Card Update: आधार में नाम, जन्म-तारीख और जेंडर कितनी बार कर सकते हैं चेज

— एक बार जब आप उस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, इसके बाद सुरक्षा कोड दर्ज करें।

— मोबाइल नंबर के बिना कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको 'My Mobile number is not registered' ऑप्शन पर क्लिक करें।

— फिर अपना alternative number या non-registered मोबाइल नंबर दर्ज करें।

— मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको 'Send OTP' पर क्लिक करें।

यह भी पढ़ें :— Aadhaar Card : UIDAI ये सर्विस दे रहा है बिल्कुल फ्री, पैसे मांगने पर यहां करें शिकायत



— अब OTP डालकर अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करें।

— अब आपको भुगतान करने के विकल्प का चयन करना होगा और अब आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए अपना डिजिटल हस्ताक्षर जमा करना होगा।

यह भी पढ़ें :— Aadhaar Card Update: आधार का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ आसान, घर बैठे ऐसे करें सत्यापन

नोट— ये सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंत में SMS के जरिए आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (SRN) मिलेगा। इसके जरिए आप अपने आधार का स्टेटस जान सकते हैं।

यह भी पढ़ें :— सावधान! Aadhaar Card का गलत इस्तेमाल पड़ेगा महंगा, UIDAI लगा सकता है 1 करोड़ तक का जुर्माना