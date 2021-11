Aadhaar Card Update: आधार का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ आसान, घर बैठे ऐसे करें सत्यापन

Aadhaar Card Update: मौजूदा वक्त में आधार कार्ड हमारे लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। जनवरी 2009 में शामिल होने के बाद से आधार कार्ड भारत में आत्म-पहचान के सबसे व्यापक रूप से आवश्यक दस्तावेजों में से एक बन गए हैं। यह हमें बैंकिंग, होम लोन, वाहन पंजीकरण और यहां तक कि हमारी बीमा पॉलिसियों जैसे दैनिक जीवन के कई पहलुओं से जोड़ता है। इसके इतने व्यापक रूप से जुड़े होने का कारण यह है कि इसमें आपके बायोमेट्रिक्स की प्रमाणित जानकारी और जनसांख्यिकीय जानकारी भी शामिल है।

वेरिफाई करना जरूरी

आधार का मिसयूज होने हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आधार को वेरिफाई करना जरूरी होता है। नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आधार कार्ड डेटा वेरिफाई कर सकते हैं।

आधार कार्ड का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे करें:—

— सबसे पहले यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

— अब आप 'माई आधार (My Aadhaar)' पर क्लिक करें, जिससे आप 'आधार सेवाओं (Aadhaar Services)' पर पहुंचेंगे।

— अब आधार संख्या सत्यापित करें (Verify an Aadhaar Number) पढ़ने वाले लिंक पर क्लिक करें

— अब आप 12 अंकों की यूनिक आईडी नंवर और कैप्चा कोड दर्ज करें।

— इसके बाद 'प्रोसीड टू वेरिफाई (Proceed to Verify)' पर क्लिक करें।

एप्लिकेशन के इस्तेमाल से आधार कार्ड रिफिकेशन स्टेप्स:—

एमआधार एप्लिकेशन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम- एंड्रॉइड (Android) और आईओएस (iOS) के लिए उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन के जरिए कोई भी व्यक्ति बस कुछ ही टैप के साथ कई सेवाओं का लाभ उठा सकता है।

— सबसे पहले आप गूगल प्लेस्टोर (Google Playstore) या एप्पल स्टोर (Apple Store) से mAadhaar एप्लीकेशन डाउनलोड करें।

— इसके बाद एप्लिकेशन खोलें और क्यूआर कोड स्कैनर (QR scanner) खोजें।

— इसके बाद आप mAadhaar स्कैनर के माध्यम से आधार कार्ड पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें।

— स्कैन होने के बाद आपके स्क्रिन पर जनसांख्यिकीय डिटेल्स दिखाई देगा।

— दिए गए गए डिटेल्स का इस्तेमाल आप अपनी पहचान को वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं।

यहां करें दर्ज करवाएं शिकायत:—

आधार कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी हो तो आप इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 197 पर कॉल करके कर सकते हैं। इसके साथ ही आप [email protected] पर भी ईमेल के जरिए शिकायत कर सकते हैं। अब आधार से जुड़ी सारी समस्याएं एक फोन कॉल पर दूर हो जाएंगी। आधार हेल्पलाइन 1947 12 भाषाओं - हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया और उर्दू में उपलब्ध है। #Dial1947ForAadhaar अपनी पसंद की भाषा में बातचीत कर सकते हैं।

