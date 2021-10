Amazon Great Indian Festival Sale 2021: प्राइम मेंबर्स के लिए शुरू हुई सेल, मिल रहे हैं आकर्षक ऑफर्स

नई दिल्ली। अमेज़न (Amazon) भारत में सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक है। हर साल की ही तरह इस साल भी अमेज़न अपनी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल (Great Indian Festival Sale) ला रहा है, जो आज 2 अक्टूबर 2021 से रात 12 बजे से प्राइम मेंबर्स के लिए शुरू हो गई है। अन्य सभी लोगों के लिए अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 3 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी।

Amazon India ने ट्वीट करके प्राइम मेंबर्स के लिए अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होने की जानकारी दी।

The #AmazonGreatIndianFestival is now live exclusively for Prime Members!

Enjoy great deals and much more with your Amazon Prime Membership.

Shop Now! pic.twitter.com/xEWfsOlIIL