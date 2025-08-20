अनिल अंबानी की कंपनियों में पैसा लगाने वालों की मौज, लगातार लग रहे अपर सर्किट, जानिए वजह

अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनियों के शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयर में पिछले दो सेशंस से भारी खरीदारी देखने को मिली है। इन दोनों कंपनियों के शेयरों में लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट लगा है। कई प्रोजेक्ट रिलेटेड घोषणाओं के चलते निवेशकों का सेंटीमेंट बढ़ा है। इससे इन शेयरों में तेजी आई है। शेयर बाजार भी आज बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर सिर्फ 2 दिन में 10 फीसदी बढ़ गया है। बुधवार को इस शेयर में अपर सर्किट लगा है। बीएसई पर कंपनी का शेयर 5 फीसदी या 13.75 रुपये की बढ़त के साथ 289.25 रुपये पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शेयर में आई इस तेजी से कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 11,819.66 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इस शेयर का 52 वीक हाई 425 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो 195 रुपये है।
रिलायंस पावर के शेयर में भी भारी तेजी देखने को मिली है। यह शेयर दो दिन में 10 फीसदी चढ़ गया है। रिलायंस पावर के शेयर में बुधवार को भी अपर सर्किट लगा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर बुधवार को 5 फीसदी या 2.27 रुपये की बढ़त के साथ 47.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। शेयर में तेजी से कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 19,727.63 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इस शेयर का 52 वीक हाई 76.49 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो 29.21 रुपये है।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़े सोलर पावर और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए एनएचपीसी से ऑर्डर मिला है। दूसरी तरफ रिलायंस पावर ने भूटान में एक नए जॉइंट वेंचर में अपने पार्टिसिपेशन की घोषणा की है। इससे कंपनी के क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो को बढ़ावा मिलेगा।
बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है। बुधवार दोपहर बीएसई सेंसेक्स 0.37 फीसदी या 302 अंक की बढ़त के साथ 81,947 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.37 फीसदी या 94.50 अंक की बढ़त के साथ 25,075 पर ट्रेड करता दिखा।