अनिल अंबानी की कंपनियों में पैसा लगाने वालों की मौज, लगातार लग रहे अपर सर्किट, जानिए वजह

रिलायंस पावर के शेयर में भी भारी तेजी देखने को मिली है। यह शेयर दो दिन में 10 फीसदी चढ़ गया है। रिलायंस पावर के शेयर में बुधवार को भी अपर सर्किट लगा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर बुधवार को 5 फीसदी या 2.27 रुपये की बढ़त के साथ 47.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। शेयर में तेजी से कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 19,727.63 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इस शेयर का 52 वीक हाई 76.49 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो 29.21 रुपये है।