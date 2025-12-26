26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Bank Holiday: कल शनिवार को बैंकों में होगा कामकाज या रहेगी छुट्टी? यहां तो आज भी बंद हैं बैंक

Are banks open on 27 December: आरबीआई देश के अलग-अलग हिस्सों में राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों के आधार पर बैंक की छुट्टियां घोषित करता है। कुछ जगहों पर आज भी बैंक बंद हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 26, 2025

Bank Holiday this week

इस सप्ताह बैंकों की छु्ट्टी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Are banks open today: क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर की छुट्टी के बाद आज अधिकांश जगह बैंक खुले हैं। आइजोल, कोहिमा और शिलॉन्ग को छोड़कर लगभग पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं आज सामान्य दिनों की तरह उपलब्ध हैं। कल यानी 27 दिसंबर को शनिवार है, तो ऐसे में यह जानना अच्छा रहेगा कि क्या कल बैंकों में कामकाज होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बैंकों में छुट्टी की लिस्ट जारी करता है। यह लिस्ट अलग-अलग राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहार आदि के हिसाब से तैयार की जाती है। इसलिए बैंकों में अधिकांश छुट्टियां अलग-अलग होती हैं।

अभी क्या है व्यवस्था?

मौजूद व्यवस्था के तहत बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। 27 दिसंबर का शनिवार महीने का आखिरी शनिवार है, इसलिए बैंकों में कामकाज नहीं होगा। पूरे देश में कल बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। बैंक सीधे 29 दिसंबर को खुलेंगे। अगले साल भी बैंकों में कई छुट्टियां हैं। बैंक कर्मी पिछले काफी समय से 5 डेज बैंकिंग की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई है। बैंक कर्मियों का कहना है कि जब एलआईसी सहित कई दूसरे सरकारी कार्यालयों में शनिवार साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो बैंकों में भी यह व्यवस्था लागू की जा सकती है। इसके लिए बैंक यूनियन सरकार को एक प्रस्ताव भी सौंप चुकी हैं।

30-31 दिसंबर को यहां छुट्टी

आरबीआई के अनुसार, 30 दिसंबर को यू कियांग नांगबह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शिलॉन्ग में बैंक बंद रहेंगे। इसी तरह, 31 दिसंबर आइजोल और इंफाल में बैंकों में कामकाज नहीं होगा। बाकी जगह बैंक खुले रहेंगे। बैंकों की छुट्टी के दौरान शाखाओं में भले ही कामकाज न होता हो, लेकिन ऑनलाइन सेवाएं मिलती रहती हैं। UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के साथ-साथ ATM सेवा सामान्य रूप से चालू रहती है। मालूम हो कि RBI देश के अलग-अलग हिस्सों में राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों के आधार पर बैंक की छुट्टियां घोषित करता है। इसलिए, अलग-अलग इलाकों में बैंक की छुट्टियां अलग-अलग होती हैं। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर सभी बैंकों में एक साथ छुट्टी रहती है।

ये भी पढ़ें

Investment Strategy: म्यूचुअल फंड में Lumpsum निवेश ने किया निराश, 2026 में क्या होनी चाहिए रणनीति?
कारोबार
SIP vs lump sum investment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Dec 2025 09:32 am

Published on:

26 Dec 2025 09:28 am

Hindi News / Business / Bank Holiday: कल शनिवार को बैंकों में होगा कामकाज या रहेगी छुट्टी? यहां तो आज भी बंद हैं बैंक

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Year Ender 2025: 50% IPOs ने इस साल कराया नुकसान, नए साल में 175 से अधिक आईपीओ आने की उम्मीद, देखिए ये आंकड़े

Year Ender 2025
कारोबार

Car Loan Tips: नए साल से पहले खरीदने जा रहे हैं कार? इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान वरना पड़ेगा पछताना

Car Loan Tips
कारोबार

आदतें छोटी, नुकसान बड़ा: आपकी जेब से चुपचाप निकल रहा है पैसा

small expenses big loss
कारोबार

Bank Holidays in 2026: अगले साल 100 से ज्यादा दिन बंद रहेंगे बैंक, किस महीने कितनी रहेंगी छुट्टियां? देखिए लिस्ट

Bank holidays in 2026
कारोबार

Zomato-Swiggy-Zepto पर ऑर्डर देने से पहले ये खबर पढ़ लीजिए, नहीं तो...

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.