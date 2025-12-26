Bank Holiday: कल शनिवार को बैंकों में होगा कामकाज या रहेगी छुट्टी? यहां तो आज भी बंद हैं बैंक

इस सप्ताह बैंकों की छु्ट्टी (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Are banks open today: क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर की छुट्टी के बाद आज अधिकांश जगह बैंक खुले हैं। आइजोल, कोहिमा और शिलॉन्ग को छोड़कर लगभग पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं आज सामान्य दिनों की तरह उपलब्ध हैं। कल यानी 27 दिसंबर को शनिवार है, तो ऐसे में यह जानना अच्छा रहेगा कि क्या कल बैंकों में कामकाज होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बैंकों में छुट्टी की लिस्ट जारी करता है। यह लिस्ट अलग-अलग राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहार आदि के हिसाब से तैयार की जाती है। इसलिए बैंकों में अधिकांश छुट्टियां अलग-अलग होती हैं।
मौजूद व्यवस्था के तहत बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। 27 दिसंबर का शनिवार महीने का आखिरी शनिवार है, इसलिए बैंकों में कामकाज नहीं होगा। पूरे देश में कल बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। बैंक सीधे 29 दिसंबर को खुलेंगे। अगले साल भी बैंकों में कई छुट्टियां हैं। बैंक कर्मी पिछले काफी समय से 5 डेज बैंकिंग की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई है। बैंक कर्मियों का कहना है कि जब एलआईसी सहित कई दूसरे सरकारी कार्यालयों में शनिवार साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो बैंकों में भी यह व्यवस्था लागू की जा सकती है। इसके लिए बैंक यूनियन सरकार को एक प्रस्ताव भी सौंप चुकी हैं।
आरबीआई के अनुसार, 30 दिसंबर को यू कियांग नांगबह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शिलॉन्ग में बैंक बंद रहेंगे। इसी तरह, 31 दिसंबर आइजोल और इंफाल में बैंकों में कामकाज नहीं होगा। बाकी जगह बैंक खुले रहेंगे। बैंकों की छुट्टी के दौरान शाखाओं में भले ही कामकाज न होता हो, लेकिन ऑनलाइन सेवाएं मिलती रहती हैं। UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के साथ-साथ ATM सेवा सामान्य रूप से चालू रहती है। मालूम हो कि RBI देश के अलग-अलग हिस्सों में राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों के आधार पर बैंक की छुट्टियां घोषित करता है। इसलिए, अलग-अलग इलाकों में बैंक की छुट्टियां अलग-अलग होती हैं। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर सभी बैंकों में एक साथ छुट्टी रहती है।
