Bank Holiday: कल शनिवार को बैंकों में होगा कामकाज या रहेगी छुट्टी? यहां तो आज भी बंद हैं बैंक

मौजूद व्यवस्था के तहत बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। 27 दिसंबर का शनिवार महीने का आखिरी शनिवार है, इसलिए बैंकों में कामकाज नहीं होगा। पूरे देश में कल बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। बैंक सीधे 29 दिसंबर को खुलेंगे। अगले साल भी बैंकों में कई छुट्टियां हैं। बैंक कर्मी पिछले काफी समय से 5 डेज बैंकिंग की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई है। बैंक कर्मियों का कहना है कि जब एलआईसी सहित कई दूसरे सरकारी कार्यालयों में शनिवार साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो बैंकों में भी यह व्यवस्था लागू की जा सकती है। इसके लिए बैंक यूनियन सरकार को एक प्रस्ताव भी सौंप चुकी हैं।