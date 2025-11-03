Bank Holiday: इस हफ्ते चार दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें कहां-कहां रहेगी छुट्टी

नवंबर का महीना शुरू हो गया है। इस महीने कई दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी, इसलिए ग्राहकों के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। यदि आप इस हफ्ते बैंक से संबंधित कोई काम करना चाहते है, तो पहले आप बैंक की छुट्टी की लिस्ट देख लें। क्योंकि इस हफ्ते चार दिन तक बैंकों में अवकाश रहेगा। ये अवकाश राष्ट्रीय छुट्टियों, साप्ताहिक अवकाशों और क्षेत्रीय त्योहारों का मिश्रण हैं।