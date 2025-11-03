Bank Holiday: इस हफ्ते चार दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें कहां-कहां रहेगी छुट्टी

इस हफ्ते चार दिन बैंकों की रहेगी छुट्टी
नवंबर का महीना शुरू हो गया है। इस महीने कई दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी, इसलिए ग्राहकों के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। यदि आप इस हफ्ते बैंक से संबंधित कोई काम करना चाहते है, तो पहले आप बैंक की छुट्टी की लिस्ट देख लें। क्योंकि इस हफ्ते चार दिन तक बैंकों में अवकाश रहेगा। ये अवकाश राष्ट्रीय छुट्टियों, साप्ताहिक अवकाशों और क्षेत्रीय त्योहारों का मिश्रण हैं।
5 नवंबर (बुधवार)- गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रहस पूर्णिमा जैसे उत्सवों के उपलक्ष्य में भोपाल, आइजोल, बेलापुर, भुवेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, ईटानगर, कानपुर, नई दिल्ली, नागपुर, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
6 नवंबर (गुरुवार) - बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, इसलिए इस दिन पटना में बैंकों का अवकाश रहेगा। इसके अलावा नोगक्रेम नृत्य के कारण शिलांग में भी बैंकों की छुट्टी रहेगी।
7 नवंबर ( शुक्रवार)- शिलांग में वांगला उत्सव के कारण इस दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। इस दिन अपने देवता सालजोंग या सूर्य देव को खुश करने के लिए आदिवासी समुदाय बलि चढ़ाते हैं।
8 नवंबर( शनिवार)- बेंगलुरु में कनकदास जयंती के उपलक्ष्य में बैंकों की छुट्टी रेहगी। यह दिन कवि और समाज सुधारक श्री कनकदास की जयंती को समर्पित है।
इन दिनों बैंक शाखाएं बंद रहती हैं, लेकिन डिजिटल और स्वचालित सेवाएं पूरी तरह चालू रहती हैं। इससे ग्राहक अपने वित्तीय लेन-देन आसानी से कर सकते हैं। पैसे निकालने के लिए एटीएम खुले रहेंगे। UPI की मदद से आप पैसों का ट्रांसफर कर सकते हैं।
बता दें कि RBI द्वारा जारी छुट्टियों की सूची लिखत अधिनियम प्रावधानों के तहत जारी की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारें बैंकों की छुट्टी की एक लिस्ट बनाती हैं। इसके बाद केंद्रीय बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इसकी घोषणा करता है।
