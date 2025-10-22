Bank Holiday Today: गोवर्धन और न्यू ईयर पर आज बैंक खुले रहेंगे या बंद? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

देश के कई हिस्सों में गोवर्धन कल मंगलवार को मनाया गया था, तो कई जगह आज मनाया जा रहा है। आमतौर पर गोवर्धन दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। भगवान श्रीकृष्ण द्वारा इंद्र के प्रकोप से वृंदावनवासियों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना की स्मृति में गोवर्धन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 54 मिनट से प्रारंभ हुई और 22 अक्टूबर को रात 8 बजकर 16 मिनट पर समाप्त होगी। इसलिए काफी जगह आज बुधवार को गोवर्धन मनाया जा रहा है।