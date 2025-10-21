Silver Price Today: चांदी की जबरदस्त शॉर्टेज, सुनारों की तिजोरियां हुईं खाली, नए ऑर्डर नहीं ले रहे ज्वैलर्स, क्या है वजह?

ग्लोबल सिल्वर मार्केट दशकों के सबसे बड़े सप्लाई संकट का सामना कर रहा है। इसका एक बड़ा कारण भारत से आ रही जबरदस्त डिमांड है। धनतेरस और दिवाली पर लोगों ने ऊंची कीमतों के बावजूद भारी खरीदारी की है। MMTC-Pamp India के ट्रेडिंग हेड विपिन रैना ने ब्लूमबर्ग को बताया कि उन्हें दिवाली पर पहले से ही चांदी की डिमांड में उछाल की उम्मीद थी। लेकिन इस बार की डिमांड का लेवल उनकी सारी उम्मीदों से परे निकल गया। भारत की सबसे बड़ी कीमती धातु रिफाइनरी MMTC-Pamp के इतिहास में पहली बार चांदी का स्टॉक खत्म हो गया। उन्होंने कहा, 'इस तरह का क्रेजी मार्केट जहां लोग इतनी ऊंची कीमतों पर खरीदारी कर रहे हैं, मैंने अपने 27 साल के करियर में कभी नहीं देखा।'