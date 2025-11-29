Bank Holiday Today: आज शनिवार, 29 नवंबर को बैंक खुले रहेंगे या नहीं? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। (PC: Pixabay)
Bank Holiday Today: पूरे देश में आज शनिवार, 29 नवंबर 2025 को बैंक खुले रहेंगे। महीने का पांचवा शनिवार होने के कारण बैंकों में आज छुट्टी नहीं होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रवार अवकाश कैलेंडर के अनुसार, प्रत्येक हफ्ते के रविवार के साथ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों की छुट्टी रहती है। रविवार होने के कारण कल, 30 नवंबर 2025 को बैंकों की छुट्टी रहेगी। हालांकि, अगले दिन 1 दिसंबर को राज्य उद्घाटन दिवस और स्वदेशी आस्था दिवस के चलते इटानगर और कोहिमा जोन में बैंकों की छुट्टी होगी। इसी के साथ दिसंबर 2025 में देश के अलग-अलग हिस्सों में अन्य स्थानीय पर्वों पर भी बैंक बंद रहेंगे।
दिसंबर के महीने में क्रिसमस का त्योहार आता है। इसके अलावा, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पर्व भी पड़ते हैं, जिनके कारण बैंकों की छुट्टी रहेगी। अगर आप दिसंबर में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना चाहते हैं, तो पहले जान लीजिए कि कब बैंक बंद रहेंगे।
1 दिसंबर 2025: राज्य उद्घाटन दिवस और स्वदेशी आस्था दिवस के चलते इटानगर और कोहिमा जोन में बैंकों में छुट्टी होगी।
3 दिसंबर 2025: सेंट फ्रांसिस जेवियर के पर्व पर पणजी जोन में बैंक बंद रहेंगे।
7 दिसंबर 2025: रविवार के चलते सभी बैंक बंद रहेंगे।
12 दिसंबर 2025: पा तोगन नेंगमिंजा संगमा की पुण्यतिथि पर शिलांग जोन में बैंक बंद रहेंगे।
13 दिसंबर 2025: दूसरे शनिवार के चलते बैंक बंद रहेंगे।
14 दिसंबर 2025: रविवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।
18 दिसंबर 2025: यू सोसो थाम की पुण्यतिथि पर शिलांग जोन में बैंक बंद रहेंगे।
19 दिसंबर 2025: गोवा मुक्ति दिवस पर पणजी जोन में बैंक बंद रहेंगे।
20 दिसंबर 2025: लॉसूंग/नामसूंग पर गैंगटोक जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
21 दिसंबर 2025: रविवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।
22 दिसंबर 2025: लॉसूंग/नामसूंग पर गैंगटोक जोन में बैंक बंद रहेंगे।
24 दिसंबर 2025: क्रिसमस ईव पर आइजोल, कोहिमा, शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।
25 दिसंबर 2025: क्रिसमस पर पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
26 दिसंबर 2025: क्रिसमस सेलिब्रेशन के चलते आइजोल, कोहिमा, शिलांग में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
27 दिसंबर 2025: क्रिसमस पर कोहिमा और चौथे शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।
28 दिसंबर 2025: रविवार की छुट्टी रहेगी।
30 दिसंबर 2025: यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि पर शिलांग में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
31 दिसंबर 2025: न्यू इयर ईव/इमोइनू इरत्पा पर आइजोल और इम्फाल में बैंक बंद रहेंगे।
