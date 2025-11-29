Bank Holiday Today: आज शनिवार, 29 नवंबर को बैंक खुले रहेंगे या नहीं? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

1 दिसंबर 2025: राज्य उद्घाटन दिवस और स्वदेशी आस्था दिवस के चलते इटानगर और कोहिमा जोन में बैंकों में छुट्टी होगी।

3 दिसंबर 2025: सेंट फ्रांसिस जेवियर के पर्व पर पणजी जोन में बैंक बंद रहेंगे।

7 दिसंबर 2025: रविवार के चलते सभी बैंक बंद रहेंगे।

12 दिसंबर 2025: पा तोगन नेंगमिंजा संगमा की पुण्यतिथि पर शिलांग जोन में बैंक बंद रहेंगे।

13 दिसंबर 2025: दूसरे शनिवार के चलते बैंक बंद रहेंगे।

14 दिसंबर 2025: रविवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।

18 दिसंबर 2025: यू सोसो थाम की पुण्यतिथि पर शिलांग जोन में बैंक बंद रहेंगे।

19 दिसंबर 2025: गोवा मुक्ति दिवस पर पणजी जोन में बैंक बंद रहेंगे।

20 दिसंबर 2025: लॉसूंग/नामसूंग पर गैंगटोक जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

21 दिसंबर 2025: रविवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।

22 दिसंबर 2025: लॉसूंग/नामसूंग पर गैंगटोक जोन में बैंक बंद रहेंगे।

24 दिसंबर 2025: क्रिसमस ईव पर आइजोल, कोहिमा, शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।

25 दिसंबर 2025: क्रिसमस पर पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

26 दिसंबर 2025: क्रिसमस सेलिब्रेशन के चलते आइजोल, कोहिमा, शिलांग में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

27 दिसंबर 2025: क्रिसमस पर कोहिमा और चौथे शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।

28 दिसंबर 2025: रविवार की छुट्टी रहेगी।

30 दिसंबर 2025: यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि पर शिलांग में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

31 दिसंबर 2025: न्यू इयर ईव/इमोइनू इरत्पा पर आइजोल और इम्फाल में बैंक बंद रहेंगे।