Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Bank Holiday Today: आज शनिवार, 29 नवंबर को बैंक खुले रहेंगे या नहीं? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday Today: आज 29 नवंबर 2025 को महीने का पांचवा शनिवार होने के कारण बैंक खुले रहेंगे। अगले महीने दिसंबर 2025 में बैंक 18 दिन तक बंद रहेंगे। बैंक जाने से पहले ध्यान रखें कि आपके राज्य में बैंक खुला है या नहीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Thalaz Sharma

Nov 29, 2025

Bank Holiday Today

महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। (PC: Pixabay)

Bank Holiday Today: पूरे देश में आज शनिवार, 29 नवंबर 2025 को बैंक खुले रहेंगे। महीने का पांचवा शनिवार होने के कारण बैंकों में आज छुट्टी नहीं होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रवार अवकाश कैलेंडर के अनुसार, प्रत्येक हफ्ते के रविवार के साथ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों की छुट्टी रहती है। रविवार होने के कारण कल, 30 नवंबर 2025 को बैंकों की छुट्टी रहेगी। हालांकि, अगले दिन 1 दिसंबर को राज्य उद्घाटन दिवस और स्वदेशी आस्था दिवस के चलते इटानगर और कोहिमा जोन में बैंकों की छुट्टी होगी। इसी के साथ दिसंबर 2025 में देश के अलग-अलग हिस्सों में अन्य स्थानीय पर्वों पर भी बैंक बंद रहेंगे।

दिसंबर में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक

दिसंबर के महीने में क्रिसमस का त्योहार आता है। इसके अलावा, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पर्व भी पड़ते हैं, जिनके कारण बैंकों की छुट्टी रहेगी। अगर आप दिसंबर में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना चाहते हैं, तो पहले जान लीजिए कि कब बैंक बंद रहेंगे।

दिसंबर 2025 में इन तारीखों पर बंद रहेंगे बैंक

1 दिसंबर 2025: राज्य उद्घाटन दिवस और स्वदेशी आस्था दिवस के चलते इटानगर और कोहिमा जोन में बैंकों में छुट्टी होगी।
3 दिसंबर 2025: सेंट फ्रांसिस जेवियर के पर्व पर पणजी जोन में बैंक बंद रहेंगे।
7 दिसंबर 2025: रविवार के चलते सभी बैंक बंद रहेंगे।
12 दिसंबर 2025: पा तोगन नेंगमिंजा संगमा की पुण्यतिथि पर शिलांग जोन में बैंक बंद रहेंगे।
13 दिसंबर 2025: दूसरे शनिवार के चलते बैंक बंद रहेंगे।
14 दिसंबर 2025: रविवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।
18 दिसंबर 2025: यू सोसो थाम की पुण्यतिथि पर शिलांग जोन में बैंक बंद रहेंगे।
19 दिसंबर 2025: गोवा मुक्ति दिवस पर पणजी जोन में बैंक बंद रहेंगे।
20 दिसंबर 2025: लॉसूंग/नामसूंग पर गैंगटोक जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
21 दिसंबर 2025: रविवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।
22 दिसंबर 2025: लॉसूंग/नामसूंग पर गैंगटोक जोन में बैंक बंद रहेंगे।
24 दिसंबर 2025: क्रिसमस ईव पर आइजोल, कोहिमा, शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।
25 दिसंबर 2025: क्रिसमस पर पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
26 दिसंबर 2025: क्रिसमस सेलिब्रेशन के चलते आइजोल, कोहिमा, शिलांग में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
27 दिसंबर 2025: क्रिसमस पर कोहिमा और चौथे शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।
28 दिसंबर 2025: रविवार की छुट्टी रहेगी।
30 दिसंबर 2025: यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि पर शिलांग में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
31 दिसंबर 2025: न्यू इयर ईव/इमोइनू इरत्पा पर आइजोल और इम्फाल में बैंक बंद रहेंगे।

ये भी पढ़ें

Bank Holidays in December: अगले महीने अलग-अलग शहरों में कुल 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, जरूरी काम निपटाना है तो पहले से कर लें तैयारी
कारोबार
Bank Holidays in December 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Nov 2025 10:41 am

Hindi News / Business / Bank Holiday Today: आज शनिवार, 29 नवंबर को बैंक खुले रहेंगे या नहीं? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

झुनझुनवाला से लेकर केडिया तक… दिग्गजों के पोर्टफोलियों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए किसने, कहां लगाया पैसा

Stock Market News
कारोबार

अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं है Loan की गारंटी, बैंक इन बातों पर भी देते हैं ध्यान

Credit Score and Loan
कारोबार

Gold Price Today: चांदी 17,000 रुपये उछली, सोने में 3600 रुपये की जबरदस्त तेजी, जानिए और कितना भागेगा गोल्ड

Gold Price Outlook
कारोबार

ISB स्टूडेंट्स के खिले चेहरे, 175 से ज्यादा इंटर्नशिप ऑफर, 7.3 लाख का हाईएस्ट स्टाइपेंड

ISB Internship Report 2025
कारोबार

भारतीय धनकुबेरों के बढ़ते शौक: लग्जरी खर्च में आ रही तेज उछाल… प्रॉपर्टी, महंगी घड़ियां, वेलनेस सबसे ऊपर

Ultra Rich Indians
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.