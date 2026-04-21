Bank Holiday: चुनाव और त्याहारों के चलते इस हफ्ते बैंकों में हैं छुट्टियों की भरमार, देखिए लिस्ट

Bank Holiday in April: बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी जरूरी काम से बैंक ब्रांच जाते हैं और पता लगता है कि बैंक तो बंद है। ऐसे में परेशानी तो होती ही है, साथ ही जरूरी बैंकिंग कार्य भी अटक जाता है। इसलिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए और इसके अनुसार ही अपने जरूरी काम निपटा लेने चाहिए। 20 से 26 अप्रैल के बीच चुनाव, क्षेत्रीय त्योहारों और वीकेंड की छुट्टियों के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन शाखाएं बंद रहेंगी। आइए आनते हैं कि RBI की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार इस हफ्ते बैंक कब-कब बंद रहेंगे।