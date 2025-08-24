Bank, NBFC या HFCs… आपके लिए कहां से Home Loan लेना होगा ज्यादा फायदेमंद?

होम लोन लेने वाले ग्राहकों के बीच अक्सर यह सवाल होता है कि होम लोन कहां से लें? बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से। दरअसल अलग-अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए अलग-अलग विकल्प बेहतर हो सकते हैं। बेसिक होम लोन के को-फाउंडर और सीईओ अतुल मोंगा कहते हैं, "होम लोन के लिए बैंक या एनबीएफसी के बीच चुनाव कर्ज लेने वाले की क्रेडिट प्रोफाइल और अर्जेंसी पर डिपेंड करता है। बैंक अक्सर अच्छे क्रेडिट स्कोर और स्टेबल इनकम वाले ग्राहकों को कम ब्याज दर और लंबा रिपेमेंट टैन्योर ऑफर करते हैं। हालांकि, उनकी लोन अप्रूवल प्रोसेस मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी चेक्स के चलते धीमी हो सकती है।"