Bank, NBFC या HFCs… आपके लिए कहां से Home Loan लेना होगा ज्यादा फायदेमंद?

होम लोन लेने वाले ग्राहकों के बीच अक्सर यह सवाल होता है कि होम लोन कहां से लें? बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से। दरअसल अलग-अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए अलग-अलग विकल्प बेहतर हो सकते हैं। बेसिक होम लोन के को-फाउंडर और सीईओ अतुल मोंगा कहते हैं, "होम लोन के लिए बैंक या एनबीएफसी के बीच चुनाव कर्ज लेने वाले की क्रेडिट प्रोफाइल और अर्जेंसी पर डिपेंड करता है। बैंक अक्सर अच्छे क्रेडिट स्कोर और स्टेबल इनकम वाले ग्राहकों को कम ब्याज दर और लंबा रिपेमेंट टैन्योर ऑफर करते हैं। हालांकि, उनकी लोन अप्रूवल प्रोसेस मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी चेक्स के चलते धीमी हो सकती है।"
मोंगा ने आगे कहा, "दूसरी तरफ एनबीएफसी में लोन प्रोसेसिंग तेज होती है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फ्लेक्सिबल होता है। यह स्वरोजगार करने वाले लोगों और कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प बन जाता है। हालांकि, एनबीएफसी में आमतौर पर अधिक ब्याज दर होती है। साथ ही यहां रिपेमेंट टैन्योर भी छोटा होता है। ग्राहकों को लोन लेने से पहले विभिन्न कर्जदाताओं के ऑफर्स की तुलना कर लेनी चाहिए। उन्हें लोन की शर्तों को समझना चाहिए। लोन लेने से पहले फाइन प्रिंट को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला लेना चाहिए, न कि सिर्फ मंथली ईएमआई देखकर फैसला लेना चाहिए।"
एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आप सैलराइड हैं, स्टेबल जॉब है और सिबिल स्कोर 725 से अधिक है, तो आपको बैंकों से होम लोन लेना चाहिए। आपके डिसीजन क्राइटेरिया में लोअर इंटरेस्ट रेट्स, स्ट्रांग एलिजिबिलिटी और बेटर लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग्स शामिल हो सकती हैं।
अगर आप वेतनभोगी हैं और आपका सिबिल स्कोर 650 से 725 के बीच है, तो आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या एनबीएफसी से होम लोन ले सकते हैं। क्योंकि बैंक आप पर कुछ शर्तें लगा सकते हैं। जबकि एनबीएफसी अधिक फ्लेक्सिबल हैं।
अच्छी वित्तीय स्थिति वाले सेल्फ एंप्लॉयड लोग बैंक से होम लोन ले सकते हैं। यहां आपको कंपटीटिव रेट्स मिल जाएंगी। अगर आपके पास आईटीआर और जीएसटी जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी।
अधूरे इनकम प्रूफ वाले सेल्फ एंप्लॉयड लोग एनबीएफसी से होम लोन ले सकते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन के मामले में फ्लेक्सिबल होते हैं। साथ ही कस्टमाइज्ड रिपेमेंट स्ट्रक्चर मिल जाता है।
अगर आपको तुरंत होम लोन चाहिए, तो एनबीएफसी या एचएफसी अच्छे विकल्प हैं। यहां प्रोसेसिंग काफी तेज होती है और फॉर्मेलिटीज काफी कम होती हैं।
अगर आप एचएफसी के साथ टाई-अप वाले डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसी एचएफसी से लोन लेना बेहतर रहेगा। चाहे बाद में आप बैंक से रिफाइनेंस करा सकते हैं। यहां आपको आसान अप्रूवल मिल जाएगा। बाद में आप कम ब्याज दर के लिए बैंक में स्विच कर सकते हैं।
अगर आपको कम ब्याज दर पर होम लोन चाहिए, तो आपको बैंक से ही होम लोन लेना चाहिए।
अगर आपका क्रेडिट स्कोर 650 से कम है, तो आपको एनबीएफसी या एचएफसी से होम लोन मिल सकता है।
अगर आप फ्रीलांसर हैं, गिग वर्कर्स हैं या एनआरआई हैं, तो आपको एनबीएफसी से आसानी से लोन मिल जाएगा।