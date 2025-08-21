Patrika LogoSwitch to English

Loan से लेनी है 15 लाख की कार? जानिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी और कितने की बनेगी EMI

Car Loan EMI: वेतनभोगी लोगों को बैंक आसानी से कार लोन ऑफर कर देते हैं। कई ग्राहकों के पास तो प्री-अप्रूव्ड कार लोन का ऑफर भी आता है। लेकिन कार लोन लेते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 21, 2025

Car Loan EMI
कार लोन अधिकतम 7 साल की अवधि का होता है। (PC: Gemini)

Car Loan: हर कोई चाहता है कि उसके घर के सामने एक चमचमाती कार खड़ी हो। उस कार से वह अपने फैमिली के साथ घूमने जाए। एक समय था जब कार खरीदना लग्जरी हुआ करता था। लेकिन अब बड़े शहरों में यह जरूरत बन गई है। बैंकों के लोन ऑफर्स के चलते कार खरीदना काफी आसान भी हो गया है। अगर आप सैलराइड पर्सन हैं, तो आपको बैंक से प्री अप्रूव्ड कार लोन मिल सकता है। हालांकि, कार लोन लेते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम जानेंगे कि 15 लाख का कार लोन लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए और इस लोन में ईएमआई कितने रुपये की बनेगी।

ध्यान रखें 20/4/10 का नियम

कार लोन लेते समय आपको 20/4/10 का नियम ध्यान रखना चाहिए। इसके अनुसार, आपको कार की खरीद कीमत का 20 फीसदी डाउन पेमेंट देना चाहिए। आपको कार लोन 4 साल से अधिक अवधि का नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आपके कार लोन की ईएमआई आपकी इनकम की 10 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार लोन लेते समय आप इस नियम को फॉलो कर सकते हैं।

कार लोन पर कितना लगता है ब्याज?

कार लोन अधिकतम 7 साल की अवधि का होता है। बैंक आमतौर पर कार की कीमत की 85 फीसदी रकम का लोन दे देते हैं। यूको बैंक कार लोन पर 7.60 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इसके अलावा केनरा बैंक कार लोन पर 7.70 फीसदी, बैंक ऑफ इंडिया 7.85 फीसदी, एसबीआई 8.90 फीसदी, आईडीबीआई बैंक 8.30 फीसदी, एचडीएफसी बैंक 9.20 फीसदी और आईसीआईसीआई बैंक 9.10 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आपको यह न्यूनतम ब्याज दरें मिल सकती हैं।

15 लाख के कार लोन पर कितनी बनेगी EMI

अगर आप एसबीआई से 8.90 फीसदी ब्याज दर पर 7 साल के लिए 15 लाख रुपये का कार लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 24,058 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 5,20,835 रुपये चुकाएंगे। अगर आप यह लोन एचडीएफसी बैंक से 9.20 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 24,286 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 5,40,036 रुपये चुकाएंगे।

कितनी होनी चाहिए सैलरी?

लोन देते समय बैंक यह देखते हैं कि ग्राहक के सभी लोन्स की कुल ईएमआई उसकी सैलरी का कितने प्रतिशत है। यह ग्राहक की सैलरी के 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आपके पहले से दूसरे लोन्स चल रहे हैं, तो आपको बड़ी रकम का नया लोन मिलने में मुश्किल आ सकती है। अगर आपके पास पहले से कोई लोन नहीं है, तो एसबीआई से 15 लाख का कार लोन लेने के लिए आपकी न्यूनतम सैलरी 48,116 रुपये होनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक से यह लोन लेने के लिए न्यूनतम सैलरी 48,572 रुपये होनी चाहिए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Aug 2025 12:18 pm

Published on:

21 Aug 2025 12:17 pm

Hindi News / Business / Loan से लेनी है 15 लाख की कार? जानिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी और कितने की बनेगी EMI

