Loan से लेनी है 15 लाख की कार? जानिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी और कितने की बनेगी EMI

Car Loan: हर कोई चाहता है कि उसके घर के सामने एक चमचमाती कार खड़ी हो। उस कार से वह अपने फैमिली के साथ घूमने जाए। एक समय था जब कार खरीदना लग्जरी हुआ करता था। लेकिन अब बड़े शहरों में यह जरूरत बन गई है। बैंकों के लोन ऑफर्स के चलते कार खरीदना काफी आसान भी हो गया है। अगर आप सैलराइड पर्सन हैं, तो आपको बैंक से प्री अप्रूव्ड कार लोन मिल सकता है। हालांकि, कार लोन लेते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम जानेंगे कि 15 लाख का कार लोन लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए और इस लोन में ईएमआई कितने रुपये की बनेगी।