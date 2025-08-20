Jio के एक फैसले से मोबाइल ग्राहकों को लगा 600 करोड़ रुपये का चूना

अगर आप रिलायंस जियो के ग्राहक हैं और कंपनी का 1 जीबी प्रति दिन वाला डेटा पैक इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है। कंपनी ने अपना यह एंट्री लेवल रिचार्ज प्लान बंद कर दिया है। मंगलवार को जियो ने 249 रुपये वाला रिचार्ज प्लान बंद कर दिया है। इसमें हर दिन 1 जीबी डेटा 28 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलता था। जियो ने अपनी वेबसाइट, मायजियो ऐप और थर्ड पार्टी रिचार्ज प्लेटफॉर्म्स से इस प्लान को हटा दिया है। अब जियो का एंट्री लेवल प्लान 299 रुपये का आ रहा है। इसमें 28 दिन के लिए 1.5 जीबी प्रति दिन के हिसाब से डेटा मिल रहा है।
जियो का 28 दिन की वैलेडिटी वाला एंट्री लेवल प्लान पहले 249 रुपये का आता था। यह अब 299 रुपये का आ रहा है। भले ही इसमें 0.5 जीबी डेटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन जिन ग्राहकों की ज्यादा डेटा खपत नहीं हैं, उनके लिए तो यह प्लान लेना मजबूरी हो जाएगा। ऐसे में उन्हें, 28 दिन की वैलेडिटी वाले प्लान के लिए अब 50 रुपये ज्यादा देने पड़ रहे हैं।
भारत में रिलायंस जियो सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। ट्राई के आंकडों के अनुसार, जून महीने में जियो के 48.31 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे, जो एंट्री लेवल रिचार्ज प्लान खरीदते होंगे। देखने में आता है कि गांवों में और छोटे कस्बों में निम्न व मिडिल क्लास के लोग अक्सर कम मूल्य वाले रिचार्ज प्लान लेते हैं। निम्न वर्ग के लोग अक्सर एंट्री लेवल वाले रिचार्ज प्लान ही खरीदते हैं। ऐसे में इन लोगों को अब हर महीने 50 रुपये ज्यादा देने होंगे।
ब्रोकरेज फर्म जीएम फाइनेंशियल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि जियो के करीब 20-25 फीसदी सब्सक्राइबर्स 1 जीबी प्रति दिन वाला एंट्री लेवल रिचार्ज प्लान खरीदते हैं। अगर हम 25% वाला आंकड़ा लेकर चलें, तो करीब 12 करोड़ लोग यह एंट्री लेवल प्लान खरीदते हैं। अब इन लोगों को हर महीने 50 रुपये ज्यादा देने होंगे। यानी 12 करोड़ लोगों को हर महीने 600 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
जियो के साथ ही एयरटेल ने भी ग्राहकों को झटका दिया है। कंपनी ने अपने 319 रुपये वाले रिचार्ज प्लान की डेटा लिमिट को घटा दिया है। इस प्लान में पहले 2 जीबी डेटा मिलता था। अब इस प्लान में दिन का 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और दिन के 100 SMS मिल रहे हैं। इस प्लान से अनलिमिटेड 5जी नेट वाली सुविधा को भी हटा दिया गया है।
TRAI के आंकड़ों के अनुसार, जून महीने में रिलायंस जियो ने 19 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। उधर एयरटेल ने 7.63 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। वहीं बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया को नुकसान उठाना पड़ा है। जून में भारत के कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या 116.3 करोड़ रही है।