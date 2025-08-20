Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Jio के एक फैसले से मोबाइल ग्राहकों को लगा 600 करोड़ रुपये का चूना

Jio Entry Level Plan: रिलायंस जियो ने अपना 1 जीबी प्रति दिन वाला डेटा प्लान खत्म कर दिया है। इससे जियो का एंट्री लेवल रिचार्ज प्लान अब महंगा हो गया है। इससे करीब 12 करोड़ ग्राहकों को चपत लग सकती है।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 20, 2025

Jio Entry Level Plan
जियो ने 1 जीबी प्रति दिन वाला रिचार्ज प्लान खत्म कर दिया है। (PC: ChatGPT)

अगर आप रिलायंस जियो के ग्राहक हैं और कंपनी का 1 जीबी प्रति दिन वाला डेटा पैक इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है। कंपनी ने अपना यह एंट्री लेवल रिचार्ज प्लान बंद कर दिया है। मंगलवार को जियो ने 249 रुपये वाला रिचार्ज प्लान बंद कर दिया है। इसमें हर दिन 1 जीबी डेटा 28 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलता था। जियो ने अपनी वेबसाइट, मायजियो ऐप और थर्ड पार्टी रिचार्ज प्लेटफॉर्म्स से इस प्लान को हटा दिया है। अब जियो का एंट्री लेवल प्लान 299 रुपये का आ रहा है। इसमें 28 दिन के लिए 1.5 जीबी प्रति दिन के हिसाब से डेटा मिल रहा है।

कितने ज्यादा देने होंगे पैसे?

जियो का 28 दिन की वैलेडिटी वाला एंट्री लेवल प्लान पहले 249 रुपये का आता था। यह अब 299 रुपये का आ रहा है। भले ही इसमें 0.5 जीबी डेटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन जिन ग्राहकों की ज्यादा डेटा खपत नहीं हैं, उनके लिए तो यह प्लान लेना मजबूरी हो जाएगा। ऐसे में उन्हें, 28 दिन की वैलेडिटी वाले प्लान के लिए अब 50 रुपये ज्यादा देने पड़ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

भारत में Airtel, Jio और Vi नेटवर्क आउटेज से परेशान हुए यूजर्स, ठप हुईं सेवाएं
टेक्नोलॉजी
India Network Outage

ग्रामीण ग्राहकों पर असर

भारत में रिलायंस जियो सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। ट्राई के आंकडों के अनुसार, जून महीने में जियो के 48.31 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे, जो एंट्री लेवल रिचार्ज प्लान खरीदते होंगे। देखने में आता है कि गांवों में और छोटे कस्बों में निम्न व मिडिल क्लास के लोग अक्सर कम मूल्य वाले रिचार्ज प्लान लेते हैं। निम्न वर्ग के लोग अक्सर एंट्री लेवल वाले रिचार्ज प्लान ही खरीदते हैं। ऐसे में इन लोगों को अब हर महीने 50 रुपये ज्यादा देने होंगे।

600 करोड़ रुपये की लगेगी चपत

ब्रोकरेज फर्म जीएम फाइनेंशियल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि जियो के करीब 20-25 फीसदी सब्सक्राइबर्स 1 जीबी प्रति दिन वाला एंट्री लेवल रिचार्ज प्लान खरीदते हैं। अगर हम 25% वाला आंकड़ा लेकर चलें, तो करीब 12 करोड़ लोग यह एंट्री लेवल प्लान खरीदते हैं। अब इन लोगों को हर महीने 50 रुपये ज्यादा देने होंगे। यानी 12 करोड़ लोगों को हर महीने 600 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

Airtel ने घटाई डेटा लिमिट

जियो के साथ ही एयरटेल ने भी ग्राहकों को झटका दिया है। कंपनी ने अपने 319 रुपये वाले रिचार्ज प्लान की डेटा लिमिट को घटा दिया है। इस प्लान में पहले 2 जीबी डेटा मिलता था। अब इस प्लान में दिन का 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और दिन के 100 SMS मिल रहे हैं। इस प्लान से अनलिमिटेड 5जी नेट वाली सुविधा को भी हटा दिया गया है।

BSNL और Vi के घटे ग्राहक

TRAI के आंकड़ों के अनुसार, जून महीने में रिलायंस जियो ने 19 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। उधर एयरटेल ने 7.63 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। वहीं बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया को नुकसान उठाना पड़ा है। जून में भारत के कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या 116.3 करोड़ रही है।

ये भी पढ़ें

WFH Jobs: 9 घंटे सोने की जॉब, 2 महीने में मिलेंगे 10 लाख रुपये, क्या आप भी करना चाहेंगे?
कारोबार
Highest Paid Internships

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Aug 2025 01:37 pm

Hindi News / Business / Jio के एक फैसले से मोबाइल ग्राहकों को लगा 600 करोड़ रुपये का चूना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.