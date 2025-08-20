Jio के एक फैसले से मोबाइल ग्राहकों को लगा 600 करोड़ रुपये का चूना

अगर आप रिलायंस जियो के ग्राहक हैं और कंपनी का 1 जीबी प्रति दिन वाला डेटा पैक इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है। कंपनी ने अपना यह एंट्री लेवल रिचार्ज प्लान बंद कर दिया है। मंगलवार को जियो ने 249 रुपये वाला रिचार्ज प्लान बंद कर दिया है। इसमें हर दिन 1 जीबी डेटा 28 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलता था। जियो ने अपनी वेबसाइट, मायजियो ऐप और थर्ड पार्टी रिचार्ज प्लेटफॉर्म्स से इस प्लान को हटा दिया है। अब जियो का एंट्री लेवल प्लान 299 रुपये का आ रहा है। इसमें 28 दिन के लिए 1.5 जीबी प्रति दिन के हिसाब से डेटा मिल रहा है।