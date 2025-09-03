Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Best Mutual Fund Scheme: सिर्फ 1000 रुपये महीने की SIP से बन गए 2 करोड़ रुपये, देखिए म्यूचुअल फंड में इस निवेश का रिटर्न

Best Mutual Fund Scheme: फ्रैंकलिन इंडिया मिडकैप फंड ने लॉन्चिंग के बाद से एसआईपी निवेशकों को 20.52 फीसदी का सालाना औसत रिटर्न दिया है। इससे लॉन्ग टर्म में निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा मिला है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 03, 2025

Franklin India Midcap Fund
फ्रैंकलिन इंडिया मिडकैप फंड ने लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न दिया है। (PC: Gemini)

Best Mutual Fund Scheme: एक अच्छा निवेश ऑप्शन, नियमित निवेश और धैर्य। बड़ा फंड तैयार करने के लिए ये 3 चीजें जरूरी होती हैं। अगर आप लंबे समय तक निवेशित रहते हैं, तो बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी काफी बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। कुछ मामले ऐसे भी हैं, जिनमें निवेशक एसआईपी सेट करके भूल गए और वर्षों बाद जब रिटर्न चेक किया तो आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा ही कुछ अनुभव उन निवेशकों का भी है, जिन्होंने Franklin India Midcap Mutual Fund की लॉन्चिंग के समय एसआईपी सेट की थी और अभी तक निवेशित हैं।

लॉन्ग टर्म में मिला जबरदस्त रिटर्न

मार्केट में ऐसे कई म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनमें निवेशकों को लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न मिला है। फ्रैंकलिन इंडिया मिडकैप फंड ने भी लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। अगर आप इस फंड की लॉन्चिंग के समय इसमें 1,000 रुपये महीने की एसआईपी सेट कर देते, तो आज आपके पास करीब 2 करोड़ रुपये का फंड जमा हो जाता।

ये भी पढ़ें

Personal Loan पर ये 7 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, जानिए 10 लाख के कर्ज पर EMI
कारोबार
Personal loan EMI Calculator

कब लॉन्च हुआ था फंड?

फ्रैंकलिन इंडिया मिडकैप फंड 1 दिसंबर 1993 को लॉन्च हुआ था। इस फंड को लॉन्च हुए 31 साल से अधिक हो चुके हैं। लॉन्च के बाद से इस फंड ने एकमुश्त निवेश और एसआईपी दोनों में करीब 20 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न दिया है। इस फंड ने 3 साल में 24.02%, 5 साल में 26.50%, 10 साल में 14.80% और 15 साल में 16.61% सालाना की दर से रिटर्न दिया है।

निवेश अवधिऔसत सालाना रिटर्न
लॉन्च के बाद से~20%
3 साल24.02%
5 साल26.50%
10 साल14.80%
15 साल16.61%

कहां करता है इन्वेस्ट?

जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है यह एक इक्विटी फंड है। फ्रैंकलिन इंडिया मिडकैप फंड एक ओपन-एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड है। यह फंड प्रमुख रूप से मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी फंड होने के चलते इसमें शॉर्ट टर्म में रिस्क अधिक होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस फंड ने काफी बढ़िया रिटर्न दिया है।

कैसा रहा है फंड में एसआईपी का रिटर्न?

फ्रैंकलिन इंडिया मिडकैप फंड ने एसआईपी निवेशकों को पिछले 31 साल में 20.52 फीसदी का सालाना औसत रिटर्न दिया है। अगर आप इस फंड की लॉन्चिंग के समय इसमें 1000 रुपये महीने की एसआईपी शुरू करते, तो आज आपके पास 2,10,39,438 रुपये का फंड जमा हो जाता। इस निवेश में आपकी निवेश राशि 3,72,000 रुपये और रिटर्न इनकम 2,06,67,438 रुपये होती।

विवरणराशि
मासिक SIP₹1,000
निवेश अवधि31 साल
कुल निवेशित राशि₹3,72,000
कुल रिटर्न इनकम₹2,06,67,438
कुल फंड वैल्यू₹2,10,39,438
विवरणराशि
निवेश प्रकारएकमुश्त (Lumpsum)
कुल निवेशित राशि₹20,000
निवेश अवधि31 साल
औसत सालाना रिटर्न19.40%
कुल रिटर्न इनकम₹48,57,128
कुल फंड वैल्यू₹48,77,128

एकमुश्त निवेश पर क्या रहा रिटर्न?

एकमुश्त निवेश पर इस फंड ने लॉन्च के बाद से 19.40 फीसदी का सालाना औसत रिटर्न दिया है। अगर आप फंड की लॉन्चिंग के समय इस फंड में 20 हजार रुपये एकमुश्त निवेश करते, तो आज आपके पास 48,77,128 रुपये का फंड जमा हो जाता। इसमें 48,57,128 रुपये आपकी रिटर्न इनकम होती।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

ये भी पढ़ें

HDFC Bank से 60 लाख रुपये के होम लोन पर कितने की बनेगी EMI, क्या होनी चाहिए आपकी सैलरी?
कारोबार
HDFC Bank home loan

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Sept 2025 12:37 pm

Hindi News / Business / Best Mutual Fund Scheme: सिर्फ 1000 रुपये महीने की SIP से बन गए 2 करोड़ रुपये, देखिए म्यूचुअल फंड में इस निवेश का रिटर्न

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट