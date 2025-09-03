Best Mutual Fund Scheme: सिर्फ 1000 रुपये महीने की SIP से बन गए 2 करोड़ रुपये, देखिए म्यूचुअल फंड में इस निवेश का रिटर्न

Best Mutual Fund Scheme: एक अच्छा निवेश ऑप्शन, नियमित निवेश और धैर्य। बड़ा फंड तैयार करने के लिए ये 3 चीजें जरूरी होती हैं। अगर आप लंबे समय तक निवेशित रहते हैं, तो बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी काफी बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। कुछ मामले ऐसे भी हैं, जिनमें निवेशक एसआईपी सेट करके भूल गए और वर्षों बाद जब रिटर्न चेक किया तो आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा ही कुछ अनुभव उन निवेशकों का भी है, जिन्होंने Franklin India Midcap Mutual Fund की लॉन्चिंग के समय एसआईपी सेट की थी और अभी तक निवेशित हैं।