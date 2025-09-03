Best Mutual Fund Scheme: सिर्फ 1000 रुपये महीने की SIP से बन गए 2 करोड़ रुपये, देखिए म्यूचुअल फंड में इस निवेश का रिटर्न

Best Mutual Fund Scheme: एक अच्छा निवेश ऑप्शन, नियमित निवेश और धैर्य। बड़ा फंड तैयार करने के लिए ये 3 चीजें जरूरी होती हैं। अगर आप लंबे समय तक निवेशित रहते हैं, तो बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी काफी बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। कुछ मामले ऐसे भी हैं, जिनमें निवेशक एसआईपी सेट करके भूल गए और वर्षों बाद जब रिटर्न चेक किया तो आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा ही कुछ अनुभव उन निवेशकों का भी है, जिन्होंने Franklin India Midcap Mutual Fund की लॉन्चिंग के समय एसआईपी सेट की थी और अभी तक निवेशित हैं।
मार्केट में ऐसे कई म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनमें निवेशकों को लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न मिला है। फ्रैंकलिन इंडिया मिडकैप फंड ने भी लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। अगर आप इस फंड की लॉन्चिंग के समय इसमें 1,000 रुपये महीने की एसआईपी सेट कर देते, तो आज आपके पास करीब 2 करोड़ रुपये का फंड जमा हो जाता।
फ्रैंकलिन इंडिया मिडकैप फंड 1 दिसंबर 1993 को लॉन्च हुआ था। इस फंड को लॉन्च हुए 31 साल से अधिक हो चुके हैं। लॉन्च के बाद से इस फंड ने एकमुश्त निवेश और एसआईपी दोनों में करीब 20 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न दिया है। इस फंड ने 3 साल में 24.02%, 5 साल में 26.50%, 10 साल में 14.80% और 15 साल में 16.61% सालाना की दर से रिटर्न दिया है।
|निवेश अवधि
|औसत सालाना रिटर्न
|लॉन्च के बाद से
|~20%
|3 साल
|24.02%
|5 साल
|26.50%
|10 साल
|14.80%
|15 साल
|16.61%
जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है यह एक इक्विटी फंड है। फ्रैंकलिन इंडिया मिडकैप फंड एक ओपन-एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड है। यह फंड प्रमुख रूप से मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी फंड होने के चलते इसमें शॉर्ट टर्म में रिस्क अधिक होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस फंड ने काफी बढ़िया रिटर्न दिया है।
फ्रैंकलिन इंडिया मिडकैप फंड ने एसआईपी निवेशकों को पिछले 31 साल में 20.52 फीसदी का सालाना औसत रिटर्न दिया है। अगर आप इस फंड की लॉन्चिंग के समय इसमें 1000 रुपये महीने की एसआईपी शुरू करते, तो आज आपके पास 2,10,39,438 रुपये का फंड जमा हो जाता। इस निवेश में आपकी निवेश राशि 3,72,000 रुपये और रिटर्न इनकम 2,06,67,438 रुपये होती।
|विवरण
|राशि
|मासिक SIP
|₹1,000
|निवेश अवधि
|31 साल
|कुल निवेशित राशि
|₹3,72,000
|कुल रिटर्न इनकम
|₹2,06,67,438
|कुल फंड वैल्यू
|₹2,10,39,438
|विवरण
|राशि
|निवेश प्रकार
|एकमुश्त (Lumpsum)
|कुल निवेशित राशि
|₹20,000
|निवेश अवधि
|31 साल
|औसत सालाना रिटर्न
|19.40%
|कुल रिटर्न इनकम
|₹48,57,128
|कुल फंड वैल्यू
|₹48,77,128
एकमुश्त निवेश पर इस फंड ने लॉन्च के बाद से 19.40 फीसदी का सालाना औसत रिटर्न दिया है। अगर आप फंड की लॉन्चिंग के समय इस फंड में 20 हजार रुपये एकमुश्त निवेश करते, तो आज आपके पास 48,77,128 रुपये का फंड जमा हो जाता। इसमें 48,57,128 रुपये आपकी रिटर्न इनकम होती।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)