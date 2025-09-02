HDFC Bank से 60 लाख रुपये के होम लोन पर कितने की बनेगी EMI, क्या होनी चाहिए आपकी सैलरी?

कई होम लोन ग्राहक ऐसे होते हैं, जो कर्ज लेकर पछताते हैं। सही प्लानिंग और वित्तीय अनुशासन के अभाव में ऐसा होता है। होम लोन सबसे लंबी अवधि का लोन होता है। अक्सर यह किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा कर्ज होता है। होम लोन लेते समय ग्राहक को अपनी सैलरी और भविष्य में इनकम की संभावनाओं के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्थायी इनकम सोर्स नहीं है या आपकी नौकरी पर खतरा है, तो बाद में आप वित्तीय संकट में फंस सकते हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि होम लोन लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए।