IND vs WI: सिर्फ एक सीरीज के लिए जर्सी स्पॉन्सर बनी दिल्ली की यह कंपनी, मात्र 3 हज़ार करोड़ की है वाल्यूशान

भूमिका रियल्टी नाम की कंपनी का लोगो वेस्ट इंडीज की जर्सी में नज़र आ रहा है। यह दिल्ली बेस्ड एक रियल एस्टेट कंपनी है। भूमिका रियल्टी ने सिर्फ भारत दौरे के लिए वेस्ट इंडीज की टीम से करार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह करार 10 से 15 करोड़ के बीच हुआ है। भूमिका रियल्टी ने चालू वित्त वर्ष के लिए 2,000 करोड़ रुपये का सकल राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं कंपनी का वाल्यूशान मात्र 3 हज़ार करोड़ के करीब है।