IND vs WI: सिर्फ एक सीरीज के लिए जर्सी स्पॉन्सर बनी दिल्ली की यह कंपनी, मात्र 3 हज़ार करोड़ की है वाल्यूशान

भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है (photo - EspnCricInfo)
India vs West Indies Test Series: भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इसके पहला टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में दोनों टीम अपने नए जर्सी स्पॉन्सर के साथ मैदान में उतरी हैं। एक तरफ जहां भारत को अपोलो टायर्स के रूप में नया जसरी स्पॉन्सर मिला है। वहीं वेस्ट इंडीज की जर्सी पर दिल्ली की एक रियल एस्टेट कंपनी का लोगो बना हुआ है।
भूमिका रियल्टी नाम की कंपनी का लोगो वेस्ट इंडीज की जर्सी में नज़र आ रहा है। यह दिल्ली बेस्ड एक रियल एस्टेट कंपनी है। भूमिका रियल्टी ने सिर्फ भारत दौरे के लिए वेस्ट इंडीज की टीम से करार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह करार 10 से 15 करोड़ के बीच हुआ है। भूमिका रियल्टी ने चालू वित्त वर्ष के लिए 2,000 करोड़ रुपये का सकल राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं कंपनी का वाल्यूशान मात्र 3 हज़ार करोड़ के करीब है।
एनसीआर स्थित रियल एस्टेट डेवलपर ने रिटेल, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी और ई-कॉमर्स में काम किया है। इनके प्रमुख प्रोजेट में राजस्थान का सबसे बड़ा मॉल शामिल है। यह उदयपुर का अर्बन स्क्वायर मॉल है। इसके अलावा भूमिका रियल्टी 18 से अधिक ब्रांड्स को होस्ट करता है। जिनमें मेलांज, कप्पा, CODE, फोर्सा, जिन्जर, बोसिनी, फेम फॉरएवर और लेमन ट्री होटल शामिल हैं।
वहीं ऑनलाइन गेमिंग एप ड्रीम 11 से डील रद्द होने के बाद टीम इंडिया के पास एशिया कप 2025 में कोई स्पॉन्सर नहीं है। जिसके बाद अपोलो टायर्स ने 579 करोड़ रुपये की बोली लगाकर तीन साल साल के लिए डील हासिल की थी। अपोलो टायर्स लोगो के साथ यह भारत की पहली सीरीज है।
