Elon Musk के लिए आया इतिहास के सबसे बड़े पैकेज का प्रपोजल, कई देशों की GDP से बड़ी है रकम

यूएस बेस्ड इलेक्ट्रिक कार मैन्यूफैक्चरर टेस्ला के बोर्ड ने कंपनी के सीईओ एलन मस्क के लिए भारी-भरकम कंपनसेशन पैकेज का प्रस्ताव रखा है। टेस्ला के बोर्ड ने मस्क के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर के कंपनसेशन प्लान का प्रपोजल रखा है। हालांकि, इसमें कुछ शर्तें भी हैं। यह इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट पे पैकेज होगा। बता दें कि टेस्ला खुद को एआई और रोबोटिक्स पावरहाइस में बदलने का प्रयास कर रही है। बता दें कि दुनिया में सिर्फ 19 ही ऐसे देश हैं, जिनकी जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
एलन मस्क लंबे समय से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, उनकी कुल नेटवर्थ 378 बिलियन डॉलर है। हालांकि, इस साल मस्क की नेटवर्थ में 54.8 अरब डॉलर की गिरावट आई है। एलन मस्क लगातार कहते रहते हैं कि उन्हें कंपनी में और अधिक हिस्सेदारी की जरूरत है। जबकि उनके 2018 के पे पैकेज को लेकर कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। यह उस समय 56 अरब डॉलर था।
प्रस्तावित योजना मस्क को टेस्ला के 12% तक स्टॉक देगी, जिसका मूल्य लगभग 1.03 ट्रिलियन डॉलर होगा, यदि कंपनी 8.6 ट्रिलियन डॉलर की अपनी टार्गेटेड मार्केट वैल्यू को छू लेती है। इस योजना के लिए अगले दशक में टेस्ला की वैल्यूएशन को लगभग आठ गुना या लगभग 7.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाना होगा। अगर यह कंपनसेशन पैकेज मिल जाता है, तो कंपनी में मस्क की वोटिंग पावर बढ़ जाएगी। इस कंपनसेशन रिवॉर्ड से मस्क की कंपनी में हिस्सेदारी बढ़कर 25 फीसदी हो जाएगी। इससे गवर्नेंस और उत्तराधिकार को लेकर बहस तेज हो जाएगी।
इस प्रपोजल के तहत मस्क को कोई सैलरी या कैश बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनसेशन स्टॉक अवार्ड से जुड़ा है, जो तभी मिलेगा जब टेस्ला मार्केट कैप और ऑपरेशनल टार्गेट्स (जैसे लाखों ईवी बेचना, रोबोटैक्सी डिप्लॉय करना और एआई-पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट डिलीवर करना) दोनों को पूरा करेगी। कंपनी के शेयर में प्री-मार्केट ट्रेडिंग में 2 फीसदी का उछाल देखने को मिला है।
टेस्ला के बोर्ड ने इस साल की शुरुआत में सीईओ एलन मस्क के लिए लगभग 29 अरब डॉलर के प्रतिबंधित स्टॉक के साथ एक अंतरिम कंपनसेशन पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसे कंपनी के एआई-फर्स्ट रणनीति पर काम करने के दौरान कम से कम 2030 तक उन्हें नेतृत्व में रखने के लिए डिजाइन किया गया था।