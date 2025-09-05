Elon Musk के लिए आया इतिहास के सबसे बड़े पैकेज का प्रपोजल, कई देशों की GDP से बड़ी है रकम

प्रस्तावित योजना मस्क को टेस्ला के 12% तक स्टॉक देगी, जिसका मूल्य लगभग 1.03 ट्रिलियन डॉलर होगा, यदि कंपनी 8.6 ट्रिलियन डॉलर की अपनी टार्गेटेड मार्केट वैल्यू को छू लेती है। इस योजना के लिए अगले दशक में टेस्ला की वैल्यूएशन को लगभग आठ गुना या लगभग 7.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाना होगा। अगर यह कंपनसेशन पैकेज मिल जाता है, तो कंपनी में मस्क की वोटिंग पावर बढ़ जाएगी। इस कंपनसेशन रिवॉर्ड से मस्क की कंपनी में हिस्सेदारी बढ़कर 25 फीसदी हो जाएगी। इससे गवर्नेंस और उत्तराधिकार को लेकर बहस तेज हो जाएगी।