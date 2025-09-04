क्या ग्राहकों को मिल पाएगा Health और Life Insurance प्रीमियम पर 0 GST का पूरा फायदा? यहां फंसा है पेच

मान लीजिए कि बीमा कंपनी 40 रुपये रेंट पे करती है और 30 रुपये एजेंट को कमीशन देती है। अब इस 70 रुपये के खर्च पर बीमा कंपनी को 18 फीसदी जीएसटी देना होता है, जो 12.6 रुपये बनेगा। इस 12.6 रुपये को कंपनी ग्राहकों से प्रीमियम पर मिले जीएसटी से एडजस्ट करती है। अगर कंपनी को 100 रुपये प्रीमियम मिलता है, तो इस पर 18 रुपये जीएसटी के भी मिलते हैं। कंपनी अपने 12.6 रुपये की जीएसटी देनदारी को ग्राहकों से जीएसटी के मिले 18 रुपये में से एडजस्ट करती है। अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट करने बाद बीमा कंपनी की शुद्ध जीएसटी लायबिलिटी केवल 5.4 रुपये बनेगी, जिसका वे भुगतान करती हैं।