Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

GST Rate on Car: 80,000 रुपये सस्ती हो जाएगी Tata Nexon, जानिए किस कार पर कितनी घटेंगी कीमतें

GST Rate on Car: 22 सितंबर से कई कारों की कीमतों में बड़ी गिरावट आने वाली है। सरकार ने छोटी और मीडियम साइज की कारों पर जीएसटी दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 04, 2025

GST Rate on Car
सरकार ने छोटी कारों पर जीएसटी दर को घटा दिया है।

GST Rate on Car: जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव से कई लोकप्रिय कारों की कीमतों में कमी आने वाली है। अगर आप अभी कार खरीदने जा रहे हैं, तो रुक जाइए। 22 सितंबर से जब नई जीएसटी दरें लागू होंगी, तो कारों की कीमतें काफी कम हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल ने अधिकांश छोटी और मीडियम साइज की कारों पर जीएसटी रेट को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। यानी जीएसटी रेट में सीधे 10 फीसदी की कमी हो रही है। हालांकि, लग्जरी कारों पर 40 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद भी मौजूदा सिस्टम की तुलना में लग्जरी कारों पर कुल टैक्स कम ही हो जाएगा।

अभी कारों पर कितना लगता है टैक्स?

इस समय 1,200 cc तक की इंजन कैपेसिटी वाली और 4 मीटर से कम लंबाई वाली छोटी पेट्रोल कारों पर 28% GST और 1% सेस लगता है। 1,500 cc से ज़्यादा इंजन कैपेसिटी और 4 मीटर से कम लंबाई वाली छोटी डीजल कारों पर 28% GST और 3% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 31% हो जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर सभी कारों पर GST की दर 28% है, लेकिन सेस की दर अलग-अलग होती है, जिससे कुल टैक्स में अंतर आता है। 1,500 cc से ज्यादा इंजन कैपेसिटी और 4 मीटर से ज्यादा लंबाई वाली SUVs पर इस समय 50% की दर से टैक्स लगता है, जिसमें 28% GST और 22% सेस शामिल है।

ये भी पढ़ें

GST घटने से 23,000 रुपये तक सस्ता हो जाएगा टीवी, जानिए AC और डिश वॉशर के कितने कम होंगे दाम
कारोबार
New GST Slabs 2025

इन कारों की घटने वाली हैं कीमतें

Maruti Suzuki Alto K10

यह भारत की सबसे किफायती कार है और चुनिंदा 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन वाली हैचबैक में से एक है। यह प्राइवेट और टैक्सी सर्विसेज दोनों में बहुत लोकप्रिय है। GST में बदलाव से ऑल्टो K10 की कीमत कम हो जाएगी। इसकी कीमत 4.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से घटकर लगभग 3.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है।

Tata Nexon

भारत की सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में से एक, टाटा नेक्सॉन के बेस मॉडल की कीमत में लगभग 80,000 रुपये की कमी हो सकती है। इस कार पर अब 18% जीएसटी लगेगा।

Maruti Suzuki Swift और Dzire

इन दो लोकप्रिय कारों पर अब 28% की जगह 18% GST लगेगा। इनकी कीमतों में लगभग 60,000 रुपये की कमी आने की उम्मीद है।

Tata Tiago

यह देश की सबसे सुरक्षित एंट्री-लेवल हैचबैक में से एक मानी जाती है। इसे ग्लोबल NCAP से 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। GST में कमी के बाद, टियागो की शुरुआती कीमत 5.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बजाय 5.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है।

Hyundai Grand i10

जीएसटी रेट घटने से इस 1.2-लीटर इंजन वाली छोटी हैचबैक की कीमत 5.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से घटकर लगभग 5.51 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है।

Maruti Suzuki S-Presso

इस किफायती मारुति हैचबैक की कीमत भी कम होगी। GST दर में बदलाव के बाद, 4.26 लाख रुपये की कीमत वाली यह कार अब 3.83 लाख रुपये में मिल सकती है।

Renault Kwid

रेनॉल्ट क्विड, इस फ्रेंच कंपनी की एकमात्र हैचबैक है। GST दरों में बदलाव के बाद, क्विड की कीमत में लगभग 40,000 रुपये की कमी आ सकती है।

Hyundai Creta

भारत की सबसे लोकप्रिय SUVs में से एक क्रेटा अब 40% GST के दायरे में आएगी, लेकिन पहले इस पर 43% टैक्स (28% GST और 15% सेस) लगता था। इसकी कीमत में कमी आएगी, जिससे ग्राहकों को थोड़ा फायदा होगा।

Mahindra Scorpio

इस SUV के ज्यादातर वेरिएंट्स पर इस समय 50% टैक्स लगता है, जिसमें 28% GST और 22% सेस शामिल है। सेस खत्म होने से अब स्कॉर्पियो पर 40% GST लगेगा। इससे कीमत घट जाएगी।

Toyota Innova Crysta

स्कॉर्पियो की तरह, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पर 28% GST और 22% सेस लगता था, जिससे कुल टैक्स 50% था। अब इस लोकप्रिय कार पर 40% टैक्स लगेगा।

Mahindra Thar

यह लाइफस्टाइल SUV पर 45-50% टैक्स लगता है। हालांकि, नई GST व्यवस्था के साथ, इस पर अब 40% टैक्स लगेगा। इससे कीमतें घट जाएंगी।

ये भी पढ़ें

Home Loan में मूलधन से ज्यादा तो ब्याज चुका रहे लोग… यह फॉर्मूला अपनाया तो सारा पैसा आएगा वापस
कारोबार
Home Loan Tips

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Sept 2025 11:30 am

Hindi News / Business / GST Rate on Car: 80,000 रुपये सस्ती हो जाएगी Tata Nexon, जानिए किस कार पर कितनी घटेंगी कीमतें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट