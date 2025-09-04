GST Rate on Car: 80,000 रुपये सस्ती हो जाएगी Tata Nexon, जानिए किस कार पर कितनी घटेंगी कीमतें

इस समय 1,200 cc तक की इंजन कैपेसिटी वाली और 4 मीटर से कम लंबाई वाली छोटी पेट्रोल कारों पर 28% GST और 1% सेस लगता है। 1,500 cc से ज़्यादा इंजन कैपेसिटी और 4 मीटर से कम लंबाई वाली छोटी डीजल कारों पर 28% GST और 3% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 31% हो जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर सभी कारों पर GST की दर 28% है, लेकिन सेस की दर अलग-अलग होती है, जिससे कुल टैक्स में अंतर आता है। 1,500 cc से ज्यादा इंजन कैपेसिटी और 4 मीटर से ज्यादा लंबाई वाली SUVs पर इस समय 50% की दर से टैक्स लगता है, जिसमें 28% GST और 22% सेस शामिल है।