GST Rate on Car: 80,000 रुपये सस्ती हो जाएगी Tata Nexon, जानिए किस कार पर कितनी घटेंगी कीमतें

GST Rate on Car: जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव से कई लोकप्रिय कारों की कीमतों में कमी आने वाली है। अगर आप अभी कार खरीदने जा रहे हैं, तो रुक जाइए। 22 सितंबर से जब नई जीएसटी दरें लागू होंगी, तो कारों की कीमतें काफी कम हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल ने अधिकांश छोटी और मीडियम साइज की कारों पर जीएसटी रेट को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। यानी जीएसटी रेट में सीधे 10 फीसदी की कमी हो रही है। हालांकि, लग्जरी कारों पर 40 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद भी मौजूदा सिस्टम की तुलना में लग्जरी कारों पर कुल टैक्स कम ही हो जाएगा।
इस समय 1,200 cc तक की इंजन कैपेसिटी वाली और 4 मीटर से कम लंबाई वाली छोटी पेट्रोल कारों पर 28% GST और 1% सेस लगता है। 1,500 cc से ज़्यादा इंजन कैपेसिटी और 4 मीटर से कम लंबाई वाली छोटी डीजल कारों पर 28% GST और 3% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 31% हो जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर सभी कारों पर GST की दर 28% है, लेकिन सेस की दर अलग-अलग होती है, जिससे कुल टैक्स में अंतर आता है। 1,500 cc से ज्यादा इंजन कैपेसिटी और 4 मीटर से ज्यादा लंबाई वाली SUVs पर इस समय 50% की दर से टैक्स लगता है, जिसमें 28% GST और 22% सेस शामिल है।
Maruti Suzuki Alto K10
यह भारत की सबसे किफायती कार है और चुनिंदा 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन वाली हैचबैक में से एक है। यह प्राइवेट और टैक्सी सर्विसेज दोनों में बहुत लोकप्रिय है। GST में बदलाव से ऑल्टो K10 की कीमत कम हो जाएगी। इसकी कीमत 4.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से घटकर लगभग 3.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है।
Tata Nexon
भारत की सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में से एक, टाटा नेक्सॉन के बेस मॉडल की कीमत में लगभग 80,000 रुपये की कमी हो सकती है। इस कार पर अब 18% जीएसटी लगेगा।
Maruti Suzuki Swift और Dzire
इन दो लोकप्रिय कारों पर अब 28% की जगह 18% GST लगेगा। इनकी कीमतों में लगभग 60,000 रुपये की कमी आने की उम्मीद है।
Tata Tiago
यह देश की सबसे सुरक्षित एंट्री-लेवल हैचबैक में से एक मानी जाती है। इसे ग्लोबल NCAP से 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। GST में कमी के बाद, टियागो की शुरुआती कीमत 5.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बजाय 5.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है।
Hyundai Grand i10
जीएसटी रेट घटने से इस 1.2-लीटर इंजन वाली छोटी हैचबैक की कीमत 5.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से घटकर लगभग 5.51 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है।
Maruti Suzuki S-Presso
इस किफायती मारुति हैचबैक की कीमत भी कम होगी। GST दर में बदलाव के बाद, 4.26 लाख रुपये की कीमत वाली यह कार अब 3.83 लाख रुपये में मिल सकती है।
Renault Kwid
रेनॉल्ट क्विड, इस फ्रेंच कंपनी की एकमात्र हैचबैक है। GST दरों में बदलाव के बाद, क्विड की कीमत में लगभग 40,000 रुपये की कमी आ सकती है।
Hyundai Creta
भारत की सबसे लोकप्रिय SUVs में से एक क्रेटा अब 40% GST के दायरे में आएगी, लेकिन पहले इस पर 43% टैक्स (28% GST और 15% सेस) लगता था। इसकी कीमत में कमी आएगी, जिससे ग्राहकों को थोड़ा फायदा होगा।
Mahindra Scorpio
इस SUV के ज्यादातर वेरिएंट्स पर इस समय 50% टैक्स लगता है, जिसमें 28% GST और 22% सेस शामिल है। सेस खत्म होने से अब स्कॉर्पियो पर 40% GST लगेगा। इससे कीमत घट जाएगी।
Toyota Innova Crysta
स्कॉर्पियो की तरह, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पर 28% GST और 22% सेस लगता था, जिससे कुल टैक्स 50% था। अब इस लोकप्रिय कार पर 40% टैक्स लगेगा।
Mahindra Thar
यह लाइफस्टाइल SUV पर 45-50% टैक्स लगता है। हालांकि, नई GST व्यवस्था के साथ, इस पर अब 40% टैक्स लगेगा। इससे कीमतें घट जाएंगी।