कैश में घर खरीदना बेस्ट है या लोन लेकर? जानिए दोनों के फायदे-नुकसान

इससे आपके पास लिक्विडिटी रहेगी। आप अपने पास मौजूद पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा सकते हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 24(बी) के तहत होम लोन में दिये गए ब्याज पर प्रति वित्त वर्ष 2 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट मिलता है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत यह टैक्स बेनिफिट मिलता है।

इसके अलावा, व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था के तहत भुगतान किए गए मूलधन पर 1.50 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट भी प्राप्त कर सकता है।

इस तरह एक वित्त वर्ष में कुल 3.5 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है।

यहां उधारकर्ता को महंगाई का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि वे 'भविष्य के पैसे' से लोन चुकाएंगे। यानी समय के साथ होम लोन की ईएमआई आपको बहुत कम लगने लगेगी।

होम लोन ग्राहक को शुरुआत में ईएमआई भरना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे-जैसे उनकी इनकम बढ़ती है, लोन की ईएमआई चुकाना आसान हो जाता है।

लोन पर चुकाये जाने वाले ब्याज की तुलना में आप पैसों को इन्वेस्ट करके अधिक रिटर्न कमा सकते हैं।