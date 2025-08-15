केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में 25% की बंपर बढ़ोतरी, मिलेगा डेढ़ साल का एरियर भी

इसी कैटेगरी में आने वाले बैड क्लाइमेट अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस और सुंदरबन अलाउंस की दरें भी समान अनुपात में बढ़ाई गई हैं। वित्त मंत्रालय के 19 जुलाई 2017 के आदेश के मुताबिक जब भी महंगाई भत्ता संशोधित होकर 50% तक पहुंचता है तो विशेष भत्तों की दरों में 25% की बढ़ोतरी होती है। इस बढ़ोतरी से देशभर में दूरस्थ, दुर्गम और कठिन परिस्थितियों में कार्यरत कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।