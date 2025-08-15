Patrika LogoSwitch to English

केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में 25% की बंपर बढ़ोतरी, मिलेगा डेढ़ साल का एरियर भी

महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद Tough Location Allowance भी अपने आप बढ़ जाता है।

भारत

Ashish Deep

Aug 15, 2025

Tough Location Allowance के तहत कैटेगरी में आने वाले बैड क्लाइमेट अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस और सुंदरबन अलाउंस की दरें भी बढ़ाई गई हैं। (फोटो : फ्री पिक)

केंद्रीय संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने Tough Location Allowance में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते (DA) की दर 50% होने के बाद अपने आप लागू हो जाती है। नई दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगी। हालांकि इसका आदेश हाल में आया है।

25% की बढ़ोतरी अपने आप लागू होगी

आदेश के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने पहले ही साफ किया था कि DA 50% होने पर भत्तों में 25% की बढ़ोतरी अपने आप लागू होगी और इसके लिए अलग आदेश की जरूरत नहीं है। इस प्रावधान के तहत Tough Location Allowance-I, II और III की दरों में संशोधन किया गया है। कर्मचारियों को इसके साथ ही डेढ़ साल का एरियर भी मिलेगा।

किसका कितना बढ़ा अलाउंस

1; Tough Location Allowance -I (Part-A और Part-B क्षेत्र)

पे लेवल 9 और उससे ऊपर: अब 6,625 रुपये प्रति माह (पहले 5,300 रुपये था)
पे लेवल 8 और उससे नीचे: 5,125 रुपये प्रति माह (पहले 4,100 रुपये था)

2; Tough Location Allowance-II (Part-C क्षेत्र)

पे लेवल 9 और उससे ऊपर: 4,250 रुपये प्रति माह (पहले 3,400 रुपये था)
पे लेवल 8 और उससे नीचे: 3,375 रुपये प्रति माह (पहले 2,700 रुपये था)

3; Tough Location Allowance-III (Part-D क्षेत्र)

पे लेवल 9 और उससे ऊपर: 1,500 रुपये प्रति माह (पहले 1,200 रुपये था)
पे लेवल 8 और उससे नीचे: 1,250 रुपये प्रति माह (पहले 1,000 रुपये था)

महंगाई भत्ता बढ़ने पर बढ़ जाता है अलाउंस

इसी कैटेगरी में आने वाले बैड क्लाइमेट अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस और सुंदरबन अलाउंस की दरें भी समान अनुपात में बढ़ाई गई हैं। वित्त मंत्रालय के 19 जुलाई 2017 के आदेश के मुताबिक जब भी महंगाई भत्ता संशोधित होकर 50% तक पहुंचता है तो विशेष भत्तों की दरों में 25% की बढ़ोतरी होती है। इस बढ़ोतरी से देशभर में दूरस्थ, दुर्गम और कठिन परिस्थितियों में कार्यरत कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।

Business news

Sarkari Naukri

Updated on:

14 Aug 2025 05:05 pm

Published on:

15 Aug 2025 04:58 am

Hindi News / Business / केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में 25% की बंपर बढ़ोतरी, मिलेगा डेढ़ साल का एरियर भी

