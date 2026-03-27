Changes from 1 April: नए इनकम टैक्स एक्ट से लेकर पैन कार्ड और LPG तक, अगले महीने से बदलने जा रहे हैं ये नियम

किराए के घर में रहने वालों के लिए एक अहम बदलाव आया है। पहले 50 फीसदी HRA छूट सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई तक सीमित थी। अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद भी इस दायरे में आ गए हैं। लेकिन एक पेच है। अब HRA क्लेम करने के लिए फॉर्म 124 में मकान मालिक की पूरी जानकारी देनी होगी। यानी फर्जी किराया दिखाकर छूट लेने वालों पर नकेल कसी जाएगी।