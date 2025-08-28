Changes from 1st September: एफडी, क्रेडिट कार्ड, LPG और इनकम टैक्स से लेकर एनपीएस तक… अगले महीने से बदल रहे हैं ये नियम

Changes from 1st September: अगस्त का महीना अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। कुछ दिनों बाद ही सितंबर लगने वाला है। अगले महीने कई ऐसे बदलाव होने वाले हैं, जो आपकी जेब पर असर डालेंगे। इनमें पोस्ट ऑफिस, क्रेडिट कार्ड, एनपीएस, एफडी और एलपीजी प्राइस जैसे बदलाव भी शामिल हैं। इन बदलावों के बारे में अवेयर रहकर आप इनके लिए पहले से तैयार हो सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं।
इंडियन बैंक और आईडीबीआई बैंक समेत कई बैंक स्पेशल एफडी स्कीम्स चला रहे हैं। इन एफडी में ग्राहकों को आकर्षक ब्याज दरें ऑफर हो रही हैं। इंडियन बैंक 444 दिन और 555 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम्स चला रहा है। इन स्पेशल एफडी में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। वहीं, आईडीबीआई बैंक की 444, 555 और 700 दिन की स्पेशल एफडी में भी निवेश करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है।
डाक विभाग ने अपनी घरेलू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट सेवाओं को मर्ज करने की घोषणा की है। यह मर्जर 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप 1 सितंबर 2025 को या उसके बाद भारत के भीतर इंडिया पोस्ट के माध्यम से कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं, तो उसे स्पीड पोस्ट के रूप में डिलीवर किया जाएगा।
ऐसे व्यक्ति और HUF जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, वे 15 सितंबर, 2025 तक अपना ITR दाखिल कर सकते हैं। CBDT की अधिसूचना के अनुसार, FY 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी गई है।
1 सितंबर 2025 से एसबीआई क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत चुनिंदा एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ग्राहक डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म, मर्चेंट और सरकार-संबंधित लेनदेन पर खर्च करने पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं कमा पाएंगे। इसके अलावा, 16 सितंबर 2025 से सभी मौजूदा क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन प्लान (CPP) ग्राहकों को उनकी पॉलिसी रिन्यूअल के समय स्वचालित रूप से अपडेट किए गए प्लान वेरिएंट में माइग्रेट कर दिया जाएगा।
पंजाब नेशनल बैंक ने होम लोन, कार लोन और अन्य रिटेल लोन सेगमेंट में "PNB मानसून बोनांजा 2025" रिटेल लोन अभियान शुरू किया है। यह एक सीमित अवधि का ऑफर है और यह 30 सितंबर, 2025 तक वैलिड है।
हर महीने की एक तारीख को सरकारी तेल कंपनियां एलपीजी की कीमतें तय करती हैं। ऐसे में 1 सितंबर को भी रसोई गैस या कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने के लिए 30 सितंबर, 2025 तक का समय है। अगर आपको एनपीएस से यूपीएस में जाने का फैसला लेना है, तो यह निर्णय आप 30 सितंबर तक ले सकते हैं।
जन धन खातों की केवाईसी की वैलिडिटी 10 साल है। इसके बाद दोबारा केवाईसी करानी होती है। इस समय करोडों ऐसे खाते हैं, जिनकी री-केवाईसी होना बाकी है। री केवाईसी के लिए सरकारी बैंक 1 जुलाई, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक पंचायत स्तर पर जन धन खाताधारकों के लिए री-केवाईसी कैंप आयोजित कर रहे हैं, जो घर-घर जाकर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
सितंबर महीने में अलग-अलग जोन में कुल 15 दिन बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। दुर्गा पूजा, नवरात्र स्थापना और ईद-ए-मिलाद जैसे त्योहार सितंबर महीने में ही आ रही हैं। ऐसे में अपने बैंकिंग काम समय पर निपटा लें।