Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Changes from 1st September: एफडी, क्रेडिट कार्ड, LPG और इनकम टैक्स से लेकर एनपीएस तक… अगले महीने से बदल रहे हैं ये नियम

Changes from 1st September: एक सितंबर से पैसों से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें एफडी, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, स्पीड पोस्ट और एनपीएस से जुड़े बदलाव शामिल हैं।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 28, 2025

Changes from 1st September
सितंबर के महीने में कई नियम बदल रहे हैं। (PC: Gemini)

Changes from 1st September: अगस्त का महीना अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। कुछ दिनों बाद ही सितंबर लगने वाला है। अगले महीने कई ऐसे बदलाव होने वाले हैं, जो आपकी जेब पर असर डालेंगे। इनमें पोस्ट ऑफिस, क्रेडिट कार्ड, एनपीएस, एफडी और एलपीजी प्राइस जैसे बदलाव भी शामिल हैं। इन बदलावों के बारे में अवेयर रहकर आप इनके लिए पहले से तैयार हो सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं।

स्पेशल एफडी

इंडियन बैंक और आईडीबीआई बैंक समेत कई बैंक स्पेशल एफडी स्कीम्स चला रहे हैं। इन एफडी में ग्राहकों को आकर्षक ब्याज दरें ऑफर हो रही हैं। इंडियन बैंक 444 दिन और 555 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम्स चला रहा है। इन स्पेशल एफडी में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। वहीं, आईडीबीआई बैंक की 444, 555 और 700 दिन की स्पेशल एफडी में भी निवेश करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है।

ये भी पढ़ें

बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं? यह गलती की तो आ जाएगा Income Tax का नोटिस
कारोबार
Savings Account Rule

स्पीड पोस्ट में मर्ज हो जाएगी रजिस्टर्ड पोस्ट

डाक विभाग ने अपनी घरेलू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट सेवाओं को मर्ज करने की घोषणा की है। यह मर्जर 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप 1 सितंबर 2025 को या उसके बाद भारत के भीतर इंडिया पोस्ट के माध्यम से कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं, तो उसे स्पीड पोस्ट के रूप में डिलीवर किया जाएगा।

ITR फाइल करने की लास्ट डेट

ऐसे व्यक्ति और HUF जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, वे 15 सितंबर, 2025 तक अपना ITR दाखिल कर सकते हैं। CBDT की अधिसूचना के अनुसार, FY 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी गई है।

एसबीआई क्रेडिट कार्ड में बदलाव

1 सितंबर 2025 से एसबीआई क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत चुनिंदा एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ग्राहक डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म, मर्चेंट और सरकार-संबंधित लेनदेन पर खर्च करने पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं कमा पाएंगे। इसके अलावा, 16 सितंबर 2025 से सभी मौजूदा क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन प्लान (CPP) ग्राहकों को उनकी पॉलिसी रिन्यूअल के समय स्वचालित रूप से अपडेट किए गए प्लान वेरिएंट में माइग्रेट कर दिया जाएगा।

पीएनबी होम लोन ऑफर

पंजाब नेशनल बैंक ने होम लोन, कार लोन और अन्य रिटेल लोन सेगमेंट में "PNB मानसून बोनांजा 2025" रिटेल लोन अभियान शुरू किया है। यह एक सीमित अवधि का ऑफर है और यह 30 सितंबर, 2025 तक वैलिड है।

LPG प्राइस

हर महीने की एक तारीख को सरकारी तेल कंपनियां एलपीजी की कीमतें तय करती हैं। ऐसे में 1 सितंबर को भी रसोई गैस या कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है।

NPS से UPS में स्विच करने की लास्ट डेट

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने के लिए 30 सितंबर, 2025 तक का समय है। अगर आपको एनपीएस से यूपीएस में जाने का फैसला लेना है, तो यह निर्णय आप 30 सितंबर तक ले सकते हैं।

जन धन खातों की री-केवाईसी

जन धन खातों की केवाईसी की वैलिडिटी 10 साल है। इसके बाद दोबारा केवाईसी करानी होती है। इस समय करोडों ऐसे खाते हैं, जिनकी री-केवाईसी होना बाकी है। री केवाईसी के लिए सरकारी बैंक 1 जुलाई, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक पंचायत स्तर पर जन धन खाताधारकों के लिए री-केवाईसी कैंप आयोजित कर रहे हैं, जो घर-घर जाकर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

बैंकों की छुट्टियां

सितंबर महीने में अलग-अलग जोन में कुल 15 दिन बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। दुर्गा पूजा, नवरात्र स्थापना और ईद-ए-मिलाद जैसे त्योहार सितंबर महीने में ही आ रही हैं। ऐसे में अपने बैंकिंग काम समय पर निपटा लें।

ये भी पढ़ें

SIP में हर महीने डालें 4500 रुपये, रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक मिलेगी 1.40 लाख रुपये मंथली इनकम
कारोबार
Regular Income After Retirement

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Aug 2025 12:57 pm

Hindi News / Business / Changes from 1st September: एफडी, क्रेडिट कार्ड, LPG और इनकम टैक्स से लेकर एनपीएस तक… अगले महीने से बदल रहे हैं ये नियम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.