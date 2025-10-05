Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Mutual Fund में पैसा लगाते समय जरूर चेक करे लें ये 7 रेड फ्लैग्स, वरना बाद में पड़ जाएगा पछताना

Mutual Fund Tips: ऐसा फंड जहां जरूरत से ज्यादा खरीद-बिक्री हो, वह एग्रेसिव शॉर्ट टर्म बेट्स को दर्शाता है। इससे लागत, टैक्स और जोखिम बढ़ता है और रिटर्न की स्थिरता घटती है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 05, 2025

Mutual Fund Tips

म्यूचुअल फंड में एकमुश्त और एसआईपी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। (PC: Pexels)

Mutual Fund Tips: भारत में बड़ी संख्या में लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। यहां आप एकमुश्त निवेश भी कर सकते हैं और एसआईपी के जरिए छोटी-छोटी राशि भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बार लोगों की यह प्रॉब्लम होती है कि वे लंबे समय से एसआईपी कर तो रहे हैं, लेकिन रिटर्न नहीं मिल रहा। दरअसल म्यूचुअल फंड के निवेशकों को कई सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कई ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, जो आपको फंड में नजर आएं तो उपयुक्त एक्शन लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि ये रेड फ्लैग्स क्या हैं।

पिछली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होना

अगर कोई फंड लगातार अपने बेंचमार्क या साथियों से खराब प्रदर्शन करता है, तो यह कमजोर रणनीति का संकेत है। कभी-कभार गिरावट सामान्य है, लेकिन बार-बार असफल होना परेशानी का संकेत है। ऐसे फंड से दूर रहना चाहिए।

हाई एक्सपेंस रेश्यो (High expense ratio)

जितना ज्यादा खर्च, उतना कम रिटर्न। कैटेगरी एवरेज से अधिक एक्सपेंस रेशियो खासकर इक्विटी फंड्स में लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन को नुकसान पहुंचाता है।

पोर्टफोलियो में बार-बार बदलाव (Frequent portfolio churn)

जरूरत से ज्यादा खरीद-बिक्री एग्रेसिव शॉर्ट टर्म बेट्स को दर्शाती है। इससे लागत, टैक्स और जोखिम बढ़ता है और रिटर्न की स्थिरता घटती है।

कंसनट्रेटेड होल्डिंग्स (Concentrated holdings)

कुछ ही शेयरों या सेक्टर्स में ज्यादा झुकाव वाला फंड जोखिम बढ़ाता है। स्थिर और लॉन्ग टर्म वेल्थ ग्रोथ के लिए डायवर्सिफिकेशन जरूरी है।

फंड मैनेजर की अस्थिरता (Fund manager instability)

अगर फंड मैनेजर बार-बार बदलते हैं तो इसका मतलब है कि रणनीति भी बदलती रहती है। नेतृत्व में स्थिरता आमतौर पर स्थिर प्रदर्शन में बदलती है।

बहुत जटिल रणनीति (Overly complex strategy)

ऐसे फंड से बचें, जिनकी रणनीति जटिल और जार्गन से भरी हो। सरल उत्पाद ट्रैक करने में आसान होते हैं और आपके वित्तीय लक्ष्यों के साथ बेहतर मेल खाते हैं।

पारदर्शिता की कमी (Lack of transparency)

अगर पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर अस्पष्ट है या रिस्क फैक्टर क्लियर नहीं हैं, तो निवेश से पहले दो बार सोचें। भरोसेमंद फंड स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आपका पैसा कहां और कैसे निवेश हो रहा है।

ये भी पढ़ें

SBI से 22 लाख का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, मंथली EMI भी जानिए
कारोबार
SBI Home Loan Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Oct 2025 11:20 am

Hindi News / Business / Mutual Fund में पैसा लगाते समय जरूर चेक करे लें ये 7 रेड फ्लैग्स, वरना बाद में पड़ जाएगा पछताना

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Home Loan के साथ बैंक ग्राहकों से लेते हैं काफी सारे हिडन चार्जेज, यहां देखिए लिस्ट

Home Loan Charges
कारोबार

PF खाते का बैलेंस चेक करना है? ये रहे 4 आसान तरीके, चुटकियों में हो जाएगा काम

How to Check EPF Balance
कारोबार

5 बजते ही पूरा ऑफिस खाली… वायरल हो रही यूरोप की यह वीडियो, लोग कह रहे- भारत में कब आएंगे ऐसे दिन?

Europe Office timings
कारोबार

Home Loan में अपनाएंगे यह रणनीति तो 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा ब्याज, 30 लाख के कर्ज पर समझिए गणित

Home Loan at Zero Interest
कारोबार

7वें वेतन आयोग को 156 दिन बाद मिल गया था चेयरमैन, 8वें पे कमीशन में क्या होगा?

Personal Finance Tips
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.