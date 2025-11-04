CEO ने रचा ‘We are Family’ वाला ढोंग! कर्मचारी ने मुसीबत में मांगी मदद, तो मिला यह जवाब

कंपनी की एक कर्मचारी 8 साल से काम कर रही थी। उसे हमेशा से ही बेस्ट परफॉर्मर बताया जाता रहा था। उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, उसका घर आग में जल गया। हालांकि, उसके पास बीमा था, लेकिन उसे मिलने में वक्त लगता है। उसे तुरंत कहीं और रहने का जुगाड़ करना था। उसने सोचा कि उसकी कंपनी तो टीम को परिवार मानती है, इसलिए जरूर मदद मिल जाएगी। उस कर्मचारी ने कंपनी से कुछ एडवांस की मांग की और छोटा सा शॉर्ट टर्म लोन देने की गुजारिश की। लेकिन वो कर्मचारी अंदर तक हिल गई जब उसे HR ने एक टका सा जवाब दिया कि ये कंपनी की पॉलिसी में नहीं है। उस कर्मचारी ने इसे लेकर CEO से मिलने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो परिवार पर आई इस परेशानी को समझेंगे। लेकिन CEO ने मिलने से ही इनकार कर दिया। उस कर्मचारी का फैमिली वैल्यू को लेकर फैलाया गया भ्रम टूट गया।