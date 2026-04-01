6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

जंग खत्म होने की उम्मीद के बीच उछला Crude Oil, होर्मुज खुला तो कहां जाएंगे भाव?

oil price today: बुधवार को तेल की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान ने होर्मुज खोलने और स्थिरता बहाल करने की मांग की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Apr 01, 2026

Crude Oil Crisis

क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। (PC: AI)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणियों से मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के समाप्त होने की कुछ उम्मीद जगी। लेकिन इसके बावजूद बुधवार 1 अप्रैल को क्रूड ऑयल की कीमतों में 2 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली। युद्ध के बाद मार्च के अधिकांश समय में तेल की कीमतें 100 डॉलर के लेवल से ऊपर बनी रहीं, जिसका कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का बंद होना था। इसके साथ ही UAE ने होर्मुज खोलने के लिए मिलिट्री गठबंधन की मांग की और चीन-पाकिस्तान ने पांच सूत्रीय सीजफायर प्रस्ताव पेश किया।

बाजार में क्रूड ऑयल के भाव

बुधवार को ब्रेंट क्रूड 1.8 फीसदी उछलकर 105.8 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। मंगलवार को यह 3.2 फीसदी गिरा था। इसके साथ ही WTI क्रूड भी 1.7 फीसदी चढ़कर 103 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। भारत में MCX पर क्रूड 1.34 फीसदी चढ़कर 9,697 रुपये प्रति बैरल पर खुला। इससे पहले होर्मुज की बंदी की वजह से क्रूड मार्च के ज्यादातर समय 100 डॉलर के ऊपर बना रहा। मार्च में ब्रेंट क्रूड में 59 फीसदी और WTI 58 फीसदी की मासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।

होर्मुज खोलने के लिए चीन-पाकिस्तान आए आगे

इससे पहले कूटनीतिक मोर्चे पर मंगलवार को तीन बड़े घटनाक्रम हुए। चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद एक पांच सूत्रीय प्रस्ताव आया जिसमें तत्काल सीजफायर, होर्मुज में सुरक्षित शिपिंग और खाड़ी में स्थिरता बहाल करने की मांग की गई।

दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के मुताबिक UAE ने अमेरिका, यूरोप और एशियाई सैन्य शक्तियों से मिलकर एक गठबंधन बनाने की मांग की है, जो होर्मुज की खाड़ी को खुलवाए।

इन सबके अलावा ब्लूमबर्ग के अनुसार व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट (Karoline Leavitt) ने पुष्टि की है कि पूर्वी समय अनुसार बुधवार रात 9 बजे ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

होर्मुज खुला तो भी क्रूड क्यों ऊंचा रहेगा?

इन सब प्रयासों के कारण यदि होर्मुज खुल भी गया तो भी क्रूड के दाम ऊंचे बने रहने की आशंका है। क्योंकि खाड़ी देशों में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। सप्लाई बहाल होने में हफ्ते नहीं महीने लग सकते हैं। इराक का उत्पादन 73 फीसदी गिरा है, कतर का LNG एक्सपोर्ट प्रभावित है और समुद्री रूट की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी वक्त लगेगा।

ये भी पढ़ें

PPF से लेकर सुकन्या समृद्धि तक… सरकार ने नहीं बढ़ाई ब्याज दरें, जानिए आपकी बचत पर क्या होगा असर?
कारोबार
Interest rates on savings schemes like PPF, NSC, Sukanya Samriddhi remain unchanged

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Apr 2026 12:56 pm

Published on:

01 Apr 2026 12:55 pm

Hindi News / Business / जंग खत्म होने की उम्मीद के बीच उछला Crude Oil, होर्मुज खुला तो कहां जाएंगे भाव?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

PAN Card के नियमों में मिली खूब सारी ढील, बैंक डिपॉजिट और प्रॉपर्टी लेनदेन समेत कई चीजों में बढ़ गई लिमिट

PAN Card Rules
कारोबार

Mutual Funds: गिरते बाजार में भी स्मॉलकैप फंड्स में हो रहा तगड़ा निवेश, उधर एक यह बड़ी चिंता भी सता रही

Mutual Funds
कारोबार

Startup News: 2 से 4 गुना तक बढ़ गई इन मिड-स्टेज स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन, निवेशक जमकर लगा रहे पैसा

Startup News
कारोबार

Stock Market Today: हफ्ते के पहले ही दिन गिरा शेयर बाजार, कच्चे तेल में तेजी, होर्मुज स्ट्रेट खोलने की डेडलाइन पर निवेशकों की नजर

Stock Market Today
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज बड़ी गिरावट, चांदी भी हो गई है काफी सस्ती, जानिए क्या रह गए भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.