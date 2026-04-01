जंग खत्म होने की उम्मीद के बीच उछला Crude Oil, होर्मुज खुला तो कहां जाएंगे भाव?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणियों से मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के समाप्त होने की कुछ उम्मीद जगी। लेकिन इसके बावजूद बुधवार 1 अप्रैल को क्रूड ऑयल की कीमतों में 2 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली। युद्ध के बाद मार्च के अधिकांश समय में तेल की कीमतें 100 डॉलर के लेवल से ऊपर बनी रहीं, जिसका कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का बंद होना था। इसके साथ ही UAE ने होर्मुज खोलने के लिए मिलिट्री गठबंधन की मांग की और चीन-पाकिस्तान ने पांच सूत्रीय सीजफायर प्रस्ताव पेश किया।